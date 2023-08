De nouvelles dates pour les inscriptions aux programmes récréatifs d’automne à Ottawa

Les inscriptions aux programmes récréatifs non aquatiques d'automne de la Ville d'Ottawa débuteront finalement mercredi, selon un communiqué de la Ville publié lundi après-midi.

L’inscription en ligne sera possible mercredi dès 21 h et jeudi en personne.

La semaine dernière, la ville a reporté le lancement des inscriptions d'automne pour les programmes autres que la natation, après que les parents aient dénoncé une nouvelle défaillance du système en ligne.

Mardi dernier, des parents souhaitant inscrire leurs enfants à des cours de natation ont exprimé leur frustration après que le système d'inscription ait connu des ratés.

Publicité

Les autorités municipales ont expliqué que la situation était attribuable à certains problèmes rencontrés du côté du nouvel hébergeur du logiciel d'inscription.

La mise à jour de lundi indique que ces problèmes ont été résolus et que les familles peuvent toujours essayer de s'inscrire aux programmes aquatiques et aux programmes « avant et après l’école ».