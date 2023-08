Radio-Canada ouvre un bureau à Istanbul

Radio-Canada ouvre un nouveau bureau à Istanbul après une période trouble marquée par la fermeture forcée de ses installations à Pékin et à Moscou. La correspondante à l’étranger Marie-Eve Bédard et son équipe continueront ainsi de couvrir l’invasion russe en Ukraine à partir de la Turquie, mais aussi les enjeux humanitaires et culturels qui traversent ce pôle du Proche-Orient, à la frontière de l'Europe.

En direct d’Istanbul lundi, la journaliste a parlé du rôle pivot de la Turquie dans plusieurs des grands enjeux du monde contemporain, en raison de son rôle de médiateur précaire avec la Russie, ainsi que par sa position géographique, qui en fait une plaque tournante de la crise migratoire.

C'est aussi un pays qui, face à une inflation monstre, peine à se relever de l'immense tremblement de terre qui l'a secoué en février. On ne voit pas le bout du début de la reconstruction; on en est encore à enlever les gravats dans la plupart des villes , a souligné Marie-Eve Bédard à l'occasion du dévoilement de la programmation 2023-2024 de l'Info de Radio-Canada.

C’est un projet qui est très excitant, car tout est à bâtir.

Même si le bureau d’Istanbul n’est pas officiellement ouvert, le public peut s’attendre à voir Marie-Eve intervenir à partir de la Turquie dans les prochaines semaines sur les plateformes de Radio-Canada.

Ouvrir un bureau maintenant, c’est rendu tellement complexe. Les lois fiscales, obtenir des visas… C’est d’une complexité sans nom! Ça exerce notre patience a commenté la directrice générale de l’information de Radio-Canada, Luce Julien.

La correspondante Tamara Alteresco, qui était installée à Moscou jusqu'à ce que la Russie ne ferme le bureau de CBC/Radio-Canada, migrera pour sa part à Paris, où se trouve déjà Raphaël Bouvier-Auclair.