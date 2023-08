Sept-Îles inaugure huit terrains de tennis et de pickleball

La Ville de Sept-Îles a inauguré ce lundi matin des nouveaux terrains de tennis et de pickleball au parc Bruno-Pauletto, situés derrière les écoles secondaires Manikoutai et Jean-du-Nord.

Les anciens terrains de tennis à proximité du Cégep de Sept-Îles ont été démantelés pour laisser place aux résidences pour étudiants autochtones.

L’aménagement des quatre terrains de tennis et des quatre terrains de pickleball a coûté 1,9 million de dollars.

Plusieurs personnes étaient présentes lundi matin à Sept-Îles lors de l'inauguration des huit nouveaux terrains de tennis et de pickleball. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La Municipalité souhaitait intégrer des installations de pickleball, également appelé tennis léger, en raison de la popularité grandissante du sport.

Il y a des jeunes, mais également des retraités et des gens de tous les âges qui viennent pratiquer ce sport. [Notre administration] en a profité pour bonifier le projet initial avec quatre terrains de pickleball de plus , explique le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré.

Une trentaine de personnes était sur place lundi matin pour faire l’essai des nouvelles installations, dont quelques personnes sur les terrains de pickleball.

Alain Blanchette est l’un de ces joueurs septiliens de pickleball. Il prédit que le nombre d'adeptes va doubler dans la prochaine année.

Ces nouveaux terrains de pickleball sont extraordinaires. La surface est faite pour ce sport. L’été, quand il fait beau, c’est moins plaisant d’aller à l’intérieur. Ces terrains qu’on a maintenant sont très bien , lance Alain Blanchette.

Alain Blanchette est un joueur septilien de pickleball depuis environ un an. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Ces nouvelles installations sportives ne seront pas ouvertes durant la nuit.

On veut préserver, au maximum, ces terrains. On a vu que certains parcs et installations à Sept-Îles ont été victimes de vandalisme , précise le maire.

Un dôme enveloppant les terrains?

Des citoyens de Sept-Îles souhaitent la construction d'un dôme gonflable pour la pratique de sports intérieurs. Ils veulent que ce dôme soit construit par-dessus les terrains de tennis inaugurés ce lundi.

Pour sa part, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, réitère qu’il ne ferme pas la porte au projet de dôme.