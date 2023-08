Sécurité routière autour des écoles : la ministre est « sur la bonne voie »

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, présentera mardi matin à Montréal une stratégie de sécurité routière, notamment aux abords des écoles. Les parents du mouvement Pas une mort de plus y sont invités et semblent satisfaits de ce qui y sera annoncé, ils profitent également de la rentrée pour lancer une nouvelle campagne de sensibilisation.

La ministre devait initialement présenter la stratégie en juin, mais la date a été décalée au mois d’août. Les infos qu'on a nous laissent croire que c'est plus ambitieux que ce qu’il y avait au départ. Si on retourne en arrière, l'hiver dernier après le décès de la petite Mariia à Montréal, il était surtout question de radars photo , précise la coorganisatrice.

Après deux manifestations l’hiver dernier et l’appui de nombreuses municipalités, les représentants de Pas une mort de plus avaient rencontré la ministre Guilbault en mai et s'étaient sentis bien entendus. Les mamans de Jules et Anaïs étaient là devant la ministre et elles lui ont dit qu'en raison du manque de leadership du gouvernement leurs enfants sont morts. Je pense qu'elle a compris le message , relate Annie Mathieu.

Ouvrir en mode plein écran Annie Mathieu porte un badge jaune où il est écrit le prénom de Léa, le nom de sa fille. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Le mouvement citoyen pour plus de sécurité routière près des écoles invite la population à porter un petit carton jaune en forme de panneau de zone scolaire. Ce qu'on veut c'est que les enfants personnalisent leurs petits panneaux pour dire que c'est Annie, Léa ou Maxime qui traversent, ce n'est pas juste un panneau sans signification , ajoute Annie Mathieu, coorganisatrice du mouvement et parent de deux enfants qui fréquentent l’école des Berges dans le quartier Saint-Roch à Québec.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs manifestations ont eu lieu partout dans la province pour réclamer plus de sécurité aux abords des écoles (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le mouvement espère que la stratégie permettra de mieux guider les Municipalités dans l’aménagement des zones scolaires. De ce qu'on en comprend, c'est qu'il y aura des normes d'aménagements physiques. Comme ça se fait en Europe, il faut vraiment que les chaussées soient rétrécies, ça force les automobilistes à réduire la vitesse , affirme Annie Mathieu.

En ce moment, un programme gouvernemental finance jusqu'à 50 % des dépenses municipales pour des aménagements autour des écoles. Mais, rien n’oblige les Municipalités à faire quoi que ce soit.

Ouvrir en mode plein écran La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On veut que le gouvernement force les Municipalités à imposer des normes d'aménagement devant les écoles pour qu'elles n'aient plus le choix d'assurer la sécurité de nos enfants , poursuit-elle. Or, encore en mai, la ministre Guilbault ne comptait pas être trop contraignante avec ces nouvelles normes.

Publicité

Les parents derrière Pas une mort de plus se réjouissent tout de même de voir une certaine évolution, reste à savoir si ce sera suffisant. Évidemment, ce qu'il faut se poser comme question, c'est avec ce qui va être annoncé est-ce que ça peut éviter des morts , se demande Annie Mathieu.

Le pied lourd

Près des trois quarts des automobilistes québécois ne respectent pas les limites de vitesse, selon des données de la SAAQ présentées par l’Association des directeurs de police du Québec.

Ouvrir en mode plein écran Un enfant porte un sac à dos muni d'un panneau d'affichage pour indiquer aux automobilistes leur vitesse dans la zone scolaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dans les zones de 30 km/h, donc les quartiers résidentiels et les zones scolaires, environ 70 % des conducteurs québécois ne respectent pas la limite. Sur [la rue] Prince-Édouard qui passe juste devant l'école. Il y a des affiches qui indiquent 30 km/h et la zone scolaire, mais personne ne la respecte , atteste Annie Mathieu.

Les gouvernements et les autorités publiques multiplient les campagnes de sensibilisation, mais ça ne semble pas se concrétiser, selon Mme Mathieu. Des panneaux, du marquage au sol et des campagnes de sensibilisation, on l'a vu, ce n'est pas suffisant , soutient-elle.

Avec des informations de Colin Côté-Paulette