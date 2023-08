Contamination de l’eau à Jonquière : il n’y a pas matière à s’inquiéter, selon la mairesse

Alors qu’il est possible qu’on ne découvre jamais comment la bactérie E. coli s’est immiscée dans le réseau d'aqueduc de l’arrondissement de Jonquière, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, affirme qu’il n’y a pas matière à s’inquiéter.

Les tests d’eau sont faits au quotidien sur toutes nos prises d’eau. Si jamais il y a quelque chose, moindrement quelque chose, et bien on avise les gens , a-t-elle soutenu lors d’une participation à l’émission de radio C’est jamais pareil.

Vendredi, le porte-parole de la Ville, Dominic Arseneau, avait d’ailleurs mentionné que trouver la source de la contamination dans plus de 400 kilomètres de conduits revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin . Trois jours plus tard, la brèche demeure d’ailleurs toujours inconnue.

Comment peut-on ainsi mettre en place des solutions afin d’éviter que l’incident ne se reproduise dans les semaines ou les mois à venir? À cette question, la mairesse est catégorique : il ne faut pas inquiéter la population. On continue à faire nos tests tout le temps .

Les gens n’ont pas à être dans l’inquiétude, bien au contraire.

Depuis la diffusion de l'avis d'ébullition mercredi dernier, les élus et l’administration de la Ville soupçonnent un bris dans un tuyau causé par des travaux de construction menés sur un terrain privé ou public. Au micro de Radio-Canada, la mairesse a souligné d’autres possibilités.

Ça peut être des travaux qui ont été faits chez un privé. Ça peut être des faux positifs. Il y a tellement d’hypothèses. La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas à nos usines , a-t-elle indiqué.

Les traces de la bactérie E. coli ont été détectées à l’intérieur du réseau d’aqueduc de l'arrondissement Jonquière (à l’exception des secteurs Shipshaw et Lac-Kénogami) grâce à des tests routiniers exigés par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. En parallèle aux examens exigés par Québec dans le réseau, la Ville mène de son côté des analyses systématiques à la source, dans la rivière aux Sables, et à la sortie de l’usine d’épuration. Aucune de celles-ci ne s'est avérée non conforme dans les derniers jours.

Constante amélioration