Décrit par ses pairs comme « l’un des plus grands inventeurs de notre génération », John Warnock, le cofondateur d’Adobe, est mort samedi entouré de sa famille, selon ce qu’a annoncé l’entreprise. Ses travaux ont contribué à révolutionner l’industrie de l’édition et de la production vidéo.

C'est avec une profonde tristesse que je partage le fait que notre cofondateur bien-aimé, le Dr John Warnock, est décédé à l'âge de 82 ans , a écrit Shantanu Narayen, président du conseil d'administration et PDG d'Adobe.

John a été largement reconnu comme l'un des plus grands inventeurs de notre génération, avec un effet significatif sur la façon dont nous communiquons avec des mots, des images et des vidéos.

John Warnock a occupé le poste de PDG d’Adobe, de sa fondation en 1982 à 2000. Il est ensuite devenu coprésident avec Charles Geschke, le cofondateur de l’entreprise, jusqu’en 2017. Son camarade est mort quelques années plus tard, en 2021.

C’est par ailleurs la designer graphique Marva Warnock, la femme de Warnock, qui a créé le tout premier logo de la marque. Leur premier produit : Adobe Postcript, un logiciel de publication assistée par ordinateur, a été lancé en 1984.

Ouvrir en mode plein écran Le logiciel Photoshop a révolutionné l'édition de photo. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Mais c’est Photoshop, déployé en 1987, qui a fait la renommée de l’entreprise. Adobe signe également le format de fichier PDG, et a mis au point plusieurs logiciels d’édition de photos et vidéos, tels Illustrator, Lightroom, Premiere Pro et After Effects, largement utilisés dans les industries du cinéma, de la télévision et de l’édition.

Un chercheur et un technicien

Comme plusieurs PDG d’entreprises technologiques de cette génération, John Warnock possédait des connaissances techniques avancées. Sa thèse de doctorat porte sur un algorithme qu’il a inventé, le Warnock, qui permet la détermination de surfaces cachées, utilisée dans le domaine de l’infographie.

Il a également travaillé comme chercheur avec son camarade Geschke au centre de recherche de Xerox à Palo Alto.

Mes interactions avec John au cours des 25 dernières années ont été le point culminant de ma carrière professionnelle , a écrit M. Narayen.

Lors des petits déjeuners avec John et Chuck, nous imaginions l'avenir, mais ce sont nos conversations variées sur les livres rares, l'art, l'histoire du monde et la politique qui m'ont donné un aperçu unique de John, qui était véritablement un homme de la renaissance.

Il laisse dans le deuil sa femme Marva Warnock et ses trois enfants. La cause du décès n’a pas été dévoilée.