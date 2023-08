Le festival de country Lasso, qui s’est tenu vendredi et samedi au parc Jean-Drapeau à Montréal, a attiré 50 000 mélomanes, soit deux fois plus que l’an dernier lors de sa première présentation.

Il s’agit d’une belle marque de confiance de la part du public pour ce jeune festival qui espère faire de Montréal une capitale mondiale du country. Le quart des 50 000 personnes qui se sont déplacées au parc Jean-Drapeau provenaient d’ailleurs de l’extérieur du Québec.

Une petite séance de danse en ligne au festival Lasso

La programmation de cette année pouvait compter sur plusieurs artistes de renom du Canada et d’ailleurs dont le groupe néo-brunswickois Les Hay Babies, le groupe québécois Lendemain de veille, les chanteurs américains Kane Brown et Chris Stapleton, la chanteuse américaine Morgan Wade et l’ancienne gagnante d’Occupation Double Trudy Simoneau, alias Trudy, vedette émergente du country.

Annoncé en 2019, le festival Lasso a été reporté à deux reprises en raison de la pandémie de COVID-19 avant de faire ses débuts l’été dernier. L’événement est produit par Evenko et Live nation.

Le chapeau de cowboy était omniprésent au festival Lasso.

Les billets pour le prochain festival Lasso, qui se tiendra les 16 et 17 août 2024, sont déjà en vente sur le site de Ticketmaster (Nouvelle fenêtre).