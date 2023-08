À l’heure où des centaines de milliers d’écoliers et d’étudiants s‘apprêtent à retourner en classe, la Centrale des syndicats du Québec rappelle que la pénurie de main-d’œuvre qui mine le système scolaire est étroitement liée à la piètre qualité des conditions de travail dans les écoles du Québec.

Classes surchargées, multiplication des élèves à besoins particuliers ou en difficulté, pénurie de personnel et de locaux, écoles vétustes… les défis se font de plus en plus lourds et nombreux en éducation.

C’est pourquoi la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses Fédérations affiliées demandent au gouvernement du Québec de profiter des négociations en cours dans le secteur public pour améliorer de façon significative les conditions de travail dans les écoles.

Il est urgent et indispensable, selon eux, de revaloriser la profession autant pour attirer les milliers de nouveaux professionnels, enseignants et employés de soutien dont le système a besoin, que pour retenir le personnel actuel dans le réseau.

Les seuls qui peuvent améliorer le réseau c’est le gouvernement, avec des négociations et des investissements.

Il y a quatre jours, une étude de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) révélait qu’environ 5000 postes d’enseignants à temps plein et à temps partiel restent à combler au Québec. Une hausse de 72 % par rapport à l’année dernière. Et ces données ne tenaient pas compte de la situation à Montréal où au moins 300 postes d’enseignants seraient à pourvoir.

Il manquerait également 1440 techniciens en éducation spécialisée (TES), 1608 éducateurs en service de garde, en plus de 912 psychoéducateurs, orthophonistes et psychologues.

Le manque de personnel qualifié est tel en ce moment dans les écoles que le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, admettait la semaine dernière que la priorité n’est pas tant d’assurer la présence d’un enseignant par classe que de veiller à ce qu’il y ait au moins un adulte dans la pièce. Si possible avec un bac , a-t-il précisé.

Stopper l'hémorragie

Pour Josée Scalabrini, de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), il est plus qu’urgent de stopper l’hémorragie de personnel en éducation en commençant par revoir la composition des classes.

Citant les résultats d’une récente enquête menée auprès du corps enseignant, elle dit : Près de 10 000 enseignants nous ont dit que dans nos classes, 48 % de nos élèves ont de graves difficultés, 100 % des enseignants disent qu’on manque de ressources et que 37 % du temps en classe n’est plus consacré à l’enseignement!

Ça fait longtemps qu’on le dit que la composition de la classe au Québec n’a plus de bon sens […] Nous ce qu’on demande, c’est le bon élève au bon endroit.

Pour Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, l’attraction et la rétention de nouveaux travailleurs en éducation commencent par des emplois de qualité avec des postes à temps complet, la fin des horaires brisés, la valorisation de tous les emplois de soutien scolaire et la conciliation famille-travail .

Selon lui, la précarité des postes offerts actuellement aux employés de soutien est une aberration , surtout en pleine pénurie de main-d’œuvre.

Cesser de travailler en situation d’urgence, agir en amont et prévenir les problèmes plutôt que de les subir; c’est ce à quoi aspire le personnel , plaide le président de la FPSS-CSQ.

Le personnel de soutien scolaire, la précarité d'emploi c'est 79 % en moyenne. En service direct à l'élève, on est à 87 % de précarité.

Selon Jacques Landry, de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec, environ 2000 postes seraient à pourvoir au Québec, selon son estimation, dans les rangs des professionnels qui englobent les animateurs, bibliothécaires, intervenants, orthopédagogues, administrateurs, architectes, etc.

Une situation qui prive, déplore-t-il, un grand nombre d'élèves en difficulté de services auxquels ils ont droit.

Le gouvernement doit envoyer un signal d’espoir au réseau et prouver que l’éducation est toujours une priorité au Québec , déclare-t-il dans un communiqué.

Le projet de loi 23 n'est pas une priorité

Pour les quatre dirigeants syndicaux qui représentent plus de 125 000 travailleurs de l'éducation, la réforme de la Loi sur l'instruction publique, présentée en mai dernier dans le projet de loi 23 du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, ne répond pas aux priorités du réseau de l’éducation et n’apporte pas de solutions aux défis auxquels fait face le réseau scolaire , déplore la CSQ .

Selon le syndicat, ce projet de loi qui concentre en substance plus de pouvoirs entre les mains du ministre n'attirera pas de nouveaux enseignants dans le réseau, pas plus qu'il n'encouragera le personnel déjà en place à rester malgré l'épuisement et les défis quotidiens.

Pourquoi ce projet de loi? C’est la question que nous nous posons tous , se demande la CSQ qui estime que le projet de loi 23 est davantage destiné à faire des gains politiques et des relations publiques .

Une grève pas exclue, mais pas souhaitée

En ce qui a trait au déroulement des négociations en cours dans le secteur public, qui comprennent notamment le renouvellement des contrats de travail en éducation et en santé, le président de la CSQ, Éric Gingras, a expliqué que ça piétine . Ça n'avance pas au rythme où on pourrait en arriver à un règlement rapidement, a souligné M. Gingras qui négocie aux côtés de la FTQ , de la CSN et de l' APTS dans le cadre d'un front commun.