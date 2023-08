Trudeau accuse Meta de prioriser ses profits plutôt que la sécurité des Canadiens

Le premier ministre Justin Trudeau a accusé Meta, la maison mère de Facebook, de prioriser ses profits plutôt que la sécurité des Canadiens en bloquant les nouvelles locales alors que des feux de forêt menacent plusieurs communautés dans l'ouest du pays.

Je veux souligner à quel point c’est une frustration pour moi, [...] que Facebook continue de bloquer l’accès aux nouvelles locales sur les feux de forêt pour les Canadiens qui en ont de besoin , a-t-il lancé lors d'un point de presse à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, où se tient à une retraite de son cabinet avant la reprise des travaux parlementaires à la mi-septembre.

Ils mettent les profits de leur corporation en priorité plutôt que le bien-être et l’information pour les Canadiens.

Le gouvernement Trudeau s'est retrouvé dans un bras de fer avec les géants du web après l'adoption du projet de loi C-18, le 22 juin dernier.

En vigueur dès décembre prochain, la Loi sur les nouvelles en ligne forcera les géants du web, nommément Google et Meta, maison mère de Facebook et propriétaire d'Instagram, à indemniser les médias d'information pour le partage de leurs articles et de leurs reportages.

Le prix de ces redevances devra être négocié avec les médias. Si aucune entente n'est conclue, Ottawa pourra faire office d'arbitre.

Publicité

Or, Facebook et Google s'opposent vertement aux dispositions de C-18 et aux principes qui les sous-tendent. C'est dans ce contexte qu'ils ont commencé à bloquer la publication et le partage de nouvelles sur leurs plateformes au Canada.

Pour les géants du web, ce sont plutôt les médias d'information qui profitent de la visibilité qu'offrent les réseaux sociaux à leur contenu pour attirer des internautes sur leur site et ainsi engranger des revenus publicitaires.

Ils refusent d’assurer que les journalistes locaux soient payés de façon adéquate pour informer et partager les nouvelles avec les Canadiens. Ils préfèrent laisser les personnes en danger plutôt que de partager, faire leur juste part pour appuyer la démocratie et le journalisme local. C’est épouvantable , a encore fustigé Justin Trudeau.

Confusion et difficulté d'obtenir l'information

Plus de 30 000 personnes en Colombie-Britannique font l'objet d'ordres d'évacuation alors que de multiples incendies menacent des communautés, notamment la ville de Kelowna, dans le centre de l'Okanagan. Plus de 20 000 personnes ont été forcées de fuir Yellowknife et plusieurs autres communautés près de Slave Lake dans les Territoires du Nord-Ouest la semaine dernière.

Ouvrir en mode plein écran Les brasiers du complexe de feu de forêt d'Adams Lake se sont unis et ont notamment conduit à l'évacuation de Sorrento, en Colombie-Britannique. Photo : Facebook/District régional de Columbia-Shuswap

Certains ont déjà rapporté qu'il leur est difficile d'accéder à l'information locale dont ils ont besoin pour suivre les ordres d'évacuation et demeurer en sécurité, créant encore plus de confusion dans une situation déjà chaotique.

Publicité

Des résidents se sont par exemple retrouvés devant des pages Facebook de médias vides de nouvelles, comme celle du Yellowknifer ou de CabinNews, des médias locaux des Territoires du Nord-Ouest. Ils n'avaient accès qu'à un message de Meta : En réponse à la législation du gouvernement canadien, les contenus d’actualité ne peuvent pas être affichés au Canada.

Interrogé à ce sujet la semaine dernière, Meta a décliné une demande d'entrevue de Radio-Canada. La compagnie a toutefois souligné qu'elle avait activé la fonctionnalité « Safety Check » qui permet aux personnes d'indiquer à leur contact qu'ils sont sains et saufs dans le contexte d'une catastrophe ou d'une tragédie.

Il s'agit de loin de la pire saison des incendies jamais enregistrée au Canada, avec plus de 5800 feux qui ont brûlé 141 000 kilomètres carrés, une superficie plus grande que toute la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard réunis.

Avec les informations de La Presse canadienne