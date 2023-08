Charles Martinet ne sera plus l’interprète de Mario

Depuis 25 ans, lorsqu’on entend « It’s a me, Mario! » (C’est moi, Mario!) sortir de la bouche du plombier le plus connu au monde, c’est la voix de Charles Martinet qui raisonne. Mais plus pour longtemps : Nintendo a annoncé sur X (ex-Twitter) que l'interprète du personnage comptait occuper un nouveau rôle.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Dorénavant, Charles va endosser un tout nouveau rôle en tant qu’ambassadeur Mario. Avec ce changement, il cessera de prêter sa voix aux personnages de nos jeux, mais il continuera à parcourir le monde, à partager la joie de Mario et à interagir avec vous toutes et tous!

Cela a été un honneur de travailler avec Charles pour donner vie à Mario pendant tant d’années, et nous tenons à le remercier ainsi qu’à lui rendre hommage.

La première interprétation de Mario par Charles Martinet remonte à aussi loin que la sortie du jeu vidéo Super Mario 64, lancé en 1996.

Publicité

Depuis, on a pu l’entendre dans Super Mario Odyssey, Super Mario Galaxy et de nombreux autres jeux vidéo de la marque.

Des signes avant-coureurs

Signe que le géant nippon semblait prêt à tourner la page : Charles Martinet n’avait pas été choisi pour interpréter la voix du personnage de Mario dans le film Super Mario Bros, le film, qui a connu un succès monstre.

Ouvrir en mode plein écran L'affiche du film « Super Mario Bros. », en salle depuis le 7 avril 2023 Photo : Universal Pictures

C’est plutôt l’acteur Chris Pratt qui a rempli ce rôle, suscitant la grogne chez nombre de fans de la saga. Charles Martinet fait tout de même une courte apparition dans le film.

Des internautes ont aussi remarqué que la voix de Mario dans des extraits du nouveau jeu Super Mario Bros. Wonder, qui paraîtra en octobre, était différente. Mais Nintendo n'a pas encore confirmé si ce titre serait la dernière interprétation du célèbre plombier par Martinet ou non.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?