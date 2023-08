À la suite d’une poursuite dans les rues de La Sarre en 2017, Jonathan Belley avait été abattu par les policiers de la Sûreté du Québec alors qu’il avançait vers eux avec un couteau. Les deux policiers impliqués avaient été cités à comparaître en déontologie au sujet des circonstances de la poursuite.

Le Comité de déontologie policière du Québec juge que le policier Michaël Julien a commis deux manquements au Code de déontologie lors de cette intervention.

Dans son jugement rendu le 14 août, le Comité absout l’agente Vanessa Jean de tout blâme pour ses actions, mais il conclut que Michaël Julien a dérogé au Code de déontologie policière en maintenant son implication dans la poursuite policière.

Vu la dangerosité de maintenir une poursuite à haute vitesse un dimanche d’été à l’heure du souper à travers le centre-ville de La Sarre alors que piétons et automobilistes sont présents sur le parcours, considérant la nature de l’infraction et des événements à la base de l’interception, considérant que l’identification visuelle du suspect et le numéro de plaque d’immatriculation permettaient de procéder par enquête, et considérant les demandes répétées de sa collègue de cesser la poursuite, l’agent Julien se devait d’y mettre fin , peut-on lire dans le jugement.

Le Comité conclut aussi à une faute déontologique de l’agent Julien, qui n’aurait pas respecté l’autorité de la Loi en atteignant, dans le cadre d’une poursuite policière, une vitesse susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété.

L’agent Julien s’est placé dans une situation où il devenait non seulement très vulnérable, mais également une source importante de péril pour tous les autres usagers de la route. Sa conduite téméraire et insouciante, en raison de la vitesse excessive atteinte au centre-ville, était à l’enseigne d’une imprudence et d’un manque de discernement. Tout policier prudent et prévoyant n’aurait pas agi de cette façon, si placé dans les mêmes circonstances.

Rappelons que le Commissaire à la déontologie avait déjà rejeté une plainte de la mère de victime alléguant une force excessive utilisée par Michaël Julien et Vanessa Jean lors de l’intervention. Il avait conclu que les policiers étaient justifiés dans leur décision d’ouvrir le feu sur Jonathan Belley, puisque leur vie était potentiellement en danger.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait aussi conclu que de l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers.

Le Comité de déontologie policière doit maintenant déterminer la date de l’audition sur la sanction à imposer à Michaël Julien.