Les élèves ne retourneront probablement pas à l’école lundi à Yellowknife et Hay River

Deux conseils scolaires ténois affirment qu'il est peu probable que leurs élèves retournent en classe comme prévu la semaine prochaine, compte tenu de la situation actuelle des feux de forêt sur le territoire.

La rentrée est incertaine pour les quelque 250 élèves des écoles de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest dont les écoles se trouvent dans les villes évacuées de Yellowknife et Hay River.

L'école Allain St-Cyr, à Yellowknife, et l'école Boréale, à Hay River, devaient rouvrir respectivement le 28 et le 29 août. Ce ne sera certainement plus le cas, selon la directrice générale de la Commission scolaire francophone des TNO, Yvonne Careen. Elle explique que la formation des enseignants qui se tient une semaine avant la rentrée des élèves a déjà été annulée.

À la Commission scolaire publique n° 1 de Yellowknife, qui compte environ 2200 élèves, on est tout aussi hésitant. Je ne crois pas que nous pourrons commencer l'école à temps , affirme le directeur général Jameel Aziz, depuis Kamloops, en Colombie-Britannique, où il se trouve pendant que sa ville est évacuée. Qu'il s'agisse d'un retour très rapide ou d'un retour progressif, je pense qu'il est bien trop tôt pour le dire.

C’est depuis Saskatchewan qu'Yvonne Careen multiplie, elle aussi, les réunions avec d’autres parties prenantes au sujet de la rentrée scolaire prochaine.

Nous sommes en discussion avec le sous-ministre et la sous-ministre adjointe du ministère de l'Éducation et nous allons prendre quelques décisions, mais évidemment, on va être en attente aussi longtemps que la situation n'est pas sécurisante pour que nous retournions à Yellowknife ou à Hay River.

Tout le monde présentement est préoccupé par le bien-être de sa famille , ajoute Yvonne Careen. Je crois que la rentrée scolaire est très secondaire présentement pour une grande partie de la population qui a dû partir.

Les incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest ont déclenché des ordres d'évacuation non seulement à Yellowknife, mais aussi dans les communautés de N'dilo, Dettah, Fort Smith, Enterprise, Hay River, Kátł'odeeche First Nation, Kakisa et Jean Marie River.