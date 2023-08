Des résidents d’un immeuble à Winnipeg se mobilisent, après un ordre d’évacuation

Les résidents d’un immeuble, situé dans le quartier West End, à Winnipeg, sont inquiets, après avoir reçu un ordre par la Ville de quitter les lieux à cause des lacunes de sécurité.

À la suite d'une inspection de sécurité, le Service d'incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg a ordonné que l'immeuble Adanac Apartments soit évacué d'ici lundi, à 14 h.

D’après la Ville de Winnipeg, le bâtiment enfreint le code de prévention des incendies, surtout à cause d’un système d'alarme non fonctionnel, de détecteurs de fumée manquants, d'extincteurs inaccessibles et d'une issue de secours bloquée.

Aussi, il n'y avait pas d'électricité dans la plupart des appartements au sein du bâtiment et des rallonges électriques étaient branchées à des prises dans les couloirs pour alimenter certaines pièces,selon la Ville.

Les résidents ne pourront pas réaménager tant que les infractions ne seront pas corrigées et que le bâtiment n’aura pas été inspecté à nouveau, peut-on y lire.

Nous ne savons pas ce qui va se passer , explique Matt Kubinchak, l’un des résidents.

Ouvrir en mode plein écran « Aujourd'hui, nous sommes ici, demain sans abri », se désole Matt Kubinchak, qui vivait dans un campement avant d'emménager dans les Appartements Adanac l'année dernière. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Les résidents et les propriétaires se démènent pour tenter de réparer le bâtiment avant la date limite.

Publicité

Tout le monde participe et fait sa part , affirme M. Kubinchak.

Les propriétaires de l’immeuble, Karin Harper-Penner et Patrick Penner, n'ont pas accepté la demande d’entrevue de CBC /Radio-Canada.

Ils ont toutefois confirmé que 40 des 48 appartements de l’immeuble sont actuellement occupés et que le nombre de résidents, soit environ 60, change souvent, car plusieurs résidents hébergent des amis.

Nous ne savons pas ce que nous allons faire, où nous allons aller, ce que l'avenir nous réserve en ce moment , témoigne Dallas Cadotte, qui habite dans l'immeuble Adanac Apartments depuis deux ans.

Depuis qu'ils ont reçu cet ordre d’évacuation, les résidents repeignent, réparent, installent de nouvelles serrures, nettoient les couloirs et dégagent les sorties de secours, explique M. Cadotte.

Il espère que la Ville inspectera à nouveau le bâtiment lundi et permettra aux résidents de rester.

Nous faisons tout ce que nous pouvons , estime-t-il.

Ouvrir en mode plein écran D’après Dallas Cadotte, le bâtiment qui a été le théâtre de deux homicides depuis avril 2022 a une mauvaise réputation et est associé à la drogue et à la violence. Cependant, il affirme y avoir été accueilli et accepté. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Pénurie de logements accessibles

Selon M. Cadotte, des organismes comme St. Boniface Street Links et le Programme d'aide à l'emploi et au revenu de la province ont aidé les résidents à trouver un logement et suggéré des façons d'améliorer l'immeuble.

L'année dernière, St. Boniface Street Links avait aidé à reloger 18 personnes qui habitaient dans un campement, explique Marion Willis, directrice générale de l’organisme. Dix d’entre elles vivent dans l'immeuble Adanac Apartments.

Selon elle, la fermeture du bâtiment voudrait dire qu'il faudra recommencer tout un processus.

Si nous perdons ces immeubles de logements accessibles, nous n'avons vraiment pas de place pour les personnes qui vivent en tant que sans-abri dans des campements.

Elle estime que la décision de la Ville démontre un manque de compréhension de ce qui est nécessaire pour loger les personnes vulnérables.

Publicité

Ils examinent les codes de prévention des incendies et les règlements municipaux. Ils examinent des feuilles de papier. Nous avons affaire à de vraies personnes ici , déclare-t-elle.

Elle salue les propriétaires de l'immeuble pour avoir accepté de prendre une telle responsabilité.

Les Penners ont été plutôt diabolisés à travers tout cela, et je pense qu’on perd de vue l’enjeu principal , affirme Mme Willis.

Il y a très peu de propriétaires qui sont prêts à héberger un groupe de personnes à risque , précise-t-elle.

Avec les informations de Rachel Ferstl