Un Trifluvien d’origine vit de près l’impact des feux de forêt qui font rage en Colombie-Britannique. Marc-André Léveillé habite à Kelowna depuis trois ans et a vu les flammes de près.

La vallée de l’Okanagan, c'est une région assez désertique. On n'a pas beaucoup d'eau, puis pas beaucoup de pluie. Les feux, c'est une réalité à laquelle, malheureusement, les gens sont assez habitués, mais là, ça prend une autre dimension , constate Marc-André Léveillé, qui est membre administrateur au Centre culturel francophone de l'Okanagan.

Il affirme avoir vécu des moments troublants ces derniers jours. On s'est couché jeudi et on voyait les flammes de l'autre côté de West Kelowna. [...] Il y a quand même un lac qui nous séparait, donc on se sentait un peu plus en sécurité et puis le feu, dans la nuit de jeudi à vendredi, a traversé le lac [et s’est propagé] dans une zone assez proche du centre-ville , raconte-t-il.

Ouvrir en mode plein écran De chez lui, à Kelowna, Marc-André Léveillé pouvait voir les flammes au loin. Photo : Gracieuseté de Marc-André Léveillé

Le Trifluvien d’origine habite loin du centre-ville et n’a donc pas été évacué. Il s’est donc offert pour accueillir des gens. Trois familles ont passé la fin de semaine chez. Deux s’y trouvaient encore lundi matin.

Ouvrir en mode plein écran La qualité de l'air s'est beaucoup dégradée ces derniers jours à Kelowna. Photo : Gracieuseté de Marc-André Léveillé

La qualité de l'air est terrible , mentionne-t-il. Lundi matin, il était tout de même optimiste grâce aux prévisions de pluie et aux déclarations des autorités, tout en restant aux aguets. On est dans les Rocheuses, il y a des montagnes, c'est pas si facile de quitter la ville, il y a seulement deux routes, une vers Vancouver, puis l'autre vers Calgary , souligne-t-il.

Marc-André Léveillé se tient prêt à évacuer au besoin. Nous, depuis le début du mois, on a une valise prête; c'est ce qu'on se fait dire qu'il faut toujours être prêt à partir , dit-il.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin