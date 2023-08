Des médecins de famille des régions rurales du Nord-Est de l'Ontario affirment que les salles d'urgence risquent plus que jamais de fermer à l'automne. Ils demandent à la province d'étendre un programme d'incitatifs qui a aidé à attirer des médecins remplaçants cet été.

Cette mise en garde survient alors que de nombreux établissements de santé de la région font face à une pénurie de médecins qui ne cesse de s’aggraver.

Dans les communautés rurales du Nord, les médecins de famille sont également responsables de fournir des soins d'urgence.

C'est vraiment une situation de crise dans le Nord en ce moment, et beaucoup de médecins de famille dans de nombreuses communautés ont du mal à garder leurs salles d'urgence ouvertes , indique la Dre Anjali Oberai, médecin de famille à Wawa.

Ouvrir en mode plein écran La Dre Anjali Oberai, médecin à Wawa Photo : Collège des médecins de famille de l'Ontario

Sa communauté, comme beaucoup d'autres dans le Nord, dépend des médecins visiteurs pour aider à couvrir les quarts de travail d'urgence.

Publicité

Une mesure de soutien touche bientôt à sa fin

Au cours de l'été, le gouvernement de l'Ontario a offert un programme bonifié pour compléter le financement accordé aux médecins remplaçants.

Cependant, ce programme doit prendre fin le 30 septembre, ce qui suscite certaines craintes chez les médecins de famille de la région, qui craignent que les mesures de soutien pour les médecins suppléants ne suffisent pas.

La Dre Anjali Oberai déplore qu’elle perdra un collègue en septembre, ce qui fera d’elle et de son mari les deux seuls médecins de famille de cette communauté qui devrait normalement en compter sept.

Mon mari et moi comptions beaucoup sur les médecins suppléants pour soutenir notre pratique et ne savons pas comment nous garderons notre salle d'urgence ouverte.

Selon la Dre Maurianne Reade, médecin à Mindemoya, il est difficile depuis longtemps d'obtenir des médecins visiteurs pour travailler dans la communauté, surtout depuis le début de la pandémie.

Il est vraiment de la responsabilité de chacun d'entre nous qui restons de prendre les quarts de travail qui, autrement, resteraient vides , souligne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La Dre Maurianne Reade prévient qu'à l'automne, elle et ses collègues devront fixer des limites au temps qu'ils consacreront à l'hôpital pour prévenir, selon ses propres termes, «une implosion» des services de santé. Photo : Soumise par la Dre Maurianne Reade

La Dre Reade fait remarquer que sa communauté compte actuellement cinq médecins alors qu’elle en a besoin d’environ onze.

Maurianne Reade affirme que c'est une situation qu'elle et ses collègues ne peuvent pas supporter, ce qui signifie qu'ils devront prendre des décisions difficiles pour protéger leur propre santé.

Pénurie un peu partout

Tim Vine, président et chef de la direction du Northshore Health Network, sur la rive nord du lac Huron, dit qu'il n'y avait pas de médecins permanents pour le site de Thessalon.

Je n'ai pas de médecin visiteur réservé après le 30 septembre, à la fin du financement , déplore-t-il.

À compter du 1er octobre, nous serons dans une situation où nous devrons envisager des fermetures temporaires périodiques.

M. Vine et la Dre Reade ajoutent que plus il y a de médecins qui partent, plus la charge de travail devient insurmontable. La qualité de vie des médecins décline, ce qui entraîne peu de satisfaction au travail.

Publicité

Appels à l'action

Pour lutter contre la pénurie de médecins et maintenir les salles d'urgence en activité, l'Ordre des médecins de famille de l'Ontario veut que le financement du programme des suppléants soit augmenté.

Dans une déclaration écrite, la porte-parole du ministère de la Santé, Hannah Jensen, dit que le gouvernement surveillait le succès du programme de suppléance d'été et qu'il travaillait avec ses partenaires sur la façon de soutenir les salles d'urgence après septembre.

Elle fait remarquer qu'il existe d'autres programmes de soutien aux médecins visiteurs.

Mme Jensen indique que la province a également ajouté des places et des places de résidence à l' EMNO avec 14 places de premier cycle et 22 places de troisième cycle.

Le Ministère souligne qu'il avait également investi 32 millions de dollars pour les salaires et les avantages sociaux des résidents, l'éducation et la formation médicales ainsi que les programmes de santé connexes et le Programme de résidence en médecine familiale des Premières Nations éloignées.

La porte-parole a enfin expliqué que la province élimine les obstacles pour les travailleurs de la santé venant de l'extérieur de la province afin d'ajouter 50 nouveaux médecins d'ici l'année prochaine pour travailler en Ontario.

Avec les informations de Kate Rutherford, de CBC