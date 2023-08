Des résidentes de Yellowknife inquiètes attendent au N.-B. de pouvoir rentrer chez elles

Deux Néo-Brunswickoises qui habitent à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, sont présentement bloquées dans la province. Presque toute la population de Yellowknife a été évacuée en raison d’incendies de forêt menaçants.

Josiane Germaine Gallant est une enseignante originaire de Campbellton au Nouveau-Brunswick. Elle habite à Yellowknife depuis huit ans.

Ouvrir en mode plein écran Impossible pour Josiane Germaine Gallant de rentrer chez elle, à Yellowknife, où elle vit depuis huit ans. Les flammes entourent la ville et les autorités ont demandé à la population d'évacuer. Photo : Radio-Canada

C’est beaucoup d’émotions en même temps. On dirait que ce n’est pas réaliste, ce qui se passe. Puis, quand on ouvre notre télé, notre téléphone, ça nous ramène à la réalité, malheureusement. Je suis de tout cœur avec tous les gens de ma communauté , affirme Josiane Germaine Gallant au cours d’une entrevue accordée lundi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Mme Gallant était de passage à Moncton pour ses vacances estivales. L’ordre d’évacuation de Yellowknife la semaine dernière l’a empêchée de rentrer chez elle. Des amis l’hébergent en attendant. Elle ne sait pas quand elle pourra retourner à Yellowknife ni dans quel état sera sa maison.

Je me disais que j’ai mon passeport et ma valise des huit dernières semaines, mais il y a des choses précieuses qui sont chez nous. Si ça passe au feu, malheureusement je n’aurai pas la chance d’aller les chercher , regrette Josiane Germaine Gallant.

Il n'y a pas plus de choses à faire

Camille Ruest vit la même situation. La jeune femme est également enseignante. Elle travaille à Yellowknife depuis l’année dernière et était de retour au Nouveau-Brunswick cet été pour rendre visite à sa famille.

Elle s’apprêtait à reprendre l’avion quand les autorités ont annoncé l’ordre d’évacuer la ville. J’avais pas beaucoup d’information mais c’était la bonne décision à prendre , estime aujourd’hui Camille Ruest.

Ouvrir en mode plein écran La Néo-Brunswickoise Camille Ruest est également coincée dans la province. Elle ne peut pas rentrer à Yellowknife, dans les Territoires-du-Nord-Ouest, en raison des feux de forêt qui ravagent la province. Photo : Radio-Canada

Hébergée chez ses parents, qui vivent près d’Edmundston, l’enseignante assiste aux incendies de loin. C’est inquiétant mais il n’y a pas plus de choses à faire malheureusement. On vit dans l’incertitude et on espère que l’incendie n’atteindra pas la ville , poursuit-elle.

Elle devait reprendre le travail mardi en préparation de la rentrée scolaire prévue pour la semaine suivante mais la rentrée a été reportée à une date encore inconnue.

Camille Ruest se sent chanceuse au vu de la situation. Contrairement à d’autres évacués, elle n’a pas de dépense de logement, elle a peu d’effets personnels importants dans son logement qu’elle loue à Yellowknife et a pu décaler son billet d’avion sans frais.