L’adaptation théâtrale du roman Les Plouffe, grand classique de la littérature québécoise, sera présentée pour une première fois sur scène à Montréal, du 27 septembre au 21 octobre au Théâtre Denise-Pelletier.

C’est la dramaturge Isabelle Hubert qui signe l’adaptation du roman de Roger Lemelin paru en 1948, alors que Maryse Lapierre assure la mise en scène de cette coproduction du Théâtre Denise-Pelletier et du Théâtre Trident à Québec.

La pièce a été présentée une première fois en 2020 au Trident, se méritant de nombreuses récompenses, dont le Prix Théâtre et le Prix AQCT, tous deux décernés pour la meilleure mise en scène.

Les Plouffe a été adapté à de nombreuses reprises, notamment en radioroman et en téléroman sur les ondes de Radio-Canada dans les années 1950, ainsi que dans un film de Gilles Carle paru en 1981.

Un polaroïd de la classe ouvrière québécoise

Le roman de Roger Lemelin suit les hauts et les bas d’une famille ouvrière habitant le quartier Saint-Sauveur à Québec, dans le sillage de la Grande dépression et de la Seconde Guerre mondiale dans les années 1930 et 1940. Il aborde des thèmes récurrents de l’époque comme le nationalisme canadien-français, le pouvoir du clergé et l’influence de la culture américaine.

Ouvrir en mode plein écran À l'avant-plan, Jacques Girard dans le rôle du curé Folbèche Photo : Théâtre Denise-Pelletier

La pièce renoue avec Guillaume, Ovide, Napoléon, Cécile, Théophile et Joséphine, qui forment le noyau familial, et une tonne de personnages satellites comme Denis Boucher, aspirant journaliste et alter ego de l’auteur Roger Lemelin.

Elle met en scène 14 comédiens et comédiennes dont Édith Arvisais, Maxime Beauregard-Martin, Frédérique Bradet, Robin-Joël Cool et Mary-Lee Picknell.