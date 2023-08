Lisa LeBlanc, Anachnid et plus au Petit Théâtre du Vieux-Noranda

Lisa LeBlanc et Anachnid trônent en tête d'affiche de la programmation automnale du Petit Théâtre du Vieux Noranda, qui présentera aussi du cirque, de la danse et de l'improvisation, entre autres.

La DJ rouynorandienne Mamiilou se joindra d'ailleurs à Anachnid, le 17 novembre, tandis que Lisa LeBlanc montera sur scène le 12 octobre.

En danse, la compagnie We All Fall Down Interdisciplinary Creations présentera le spectacle PAPILLON le 11 novembre, en plus d'animer un atelier de hip-hop pour les 12-17 ans.

Le cirque sera de nouveau à l'honneur grâce au spectacle L’après-midi tombe quand tes biscuits se ruinent, présenté pour toute la famille le 26 novembre.

Ouvrir en mode plein écran Le visuel de la saison, sous le thème «Racines», a été créé par Violaine Lafortune. Photo : gracieuseté Petit Théâtre du Vieux Noranda

Un match d'improvisation giguée de BIGICO sera présenté le 2 novembre, tandis qu'un laboratoire d’improvisation en téléprésence présentera le résultat de sa résidence de création le 13 janvier.

Cathy Fuoco offrira un atelier d'improvisation pour les 10-18 ans avant de présenter son spectacle humoristique Les bananes vertes, le 30 novembre.

Les conférences de voyage Les Petits Explorateurs sont de retour une fois de plus, avec Malie Lessard-Therrien qui présentera son voyage en Mongolie le 7 décembre et Michel Poissant qui a visité le sud-ouest de la Thaïlande et la Malaisie, qui présentera le 28 septembre. Le Festival du film de montagne de Banff sera aussi de passage le 16 janvier.

Prendre racine

Le Petit Théâtre du Vieux Noranda a choisi le thème « Racines » pour sa saison d'automne. Parce que notre programmation, telles des racines, nous permet de bien nous ancrer dans l’écosystème culturel de Rouyn-Noranda, ce thème était tout désigné pour cette année de diffusion de spectacles , souligne la directrice générale, Rosalie Chartier-Lacombe.

La billetterie solidaire est de retour au Petit Théâtre du Vieux Noranda, en ligne et sur place, tout comme le kiosque de vente de billets présent à l'UQAT.