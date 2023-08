Une nouvelle expédition scientifique au large des Îles pour étudier les requins blancs

Pour une deuxième année consécutive, une expédition de recherche visant à étudier le requin blanc est en cours à proximité de l’île Brion, à environ 16 kilomètres au large des îles de la Madeleine. Cette fois-ci, un tout nouveau leurre sera mis à contribution afin d’attirer ces prédateurs plus près des chercheurs.

L’expédition Brion23 est organisée par l’Observatoire des requins blancs du Saint-Laurent (ORS), en collaboration avec EcoMaris. Au total, 14 personnes sont montées à bord de son voilier-école le 18 août.

Selon le président d’ ORS et chef d’expédition, Jeffrey Gallant, cette nouvelle mouture du programme de recherche dans les eaux du golfe Saint-Laurent vise l’atteinte de plusieurs objectifs scientifiques. Il espère notamment marquer jusqu’à cinq requins et documenter leurs comportements de façon visuelle, moyennement l’usage de drones aériens .

Ouvrir en mode plein écran Un grand requin blanc chasse un phoque. Photo : Connah

L'expert en requins précise que l’île Brion, qui abriterait quelque 10 000 phoques gris, est sans conteste un secteur tout désigné pour étudier leur prédateur.

On veut voir comment les requins et les phoques interagissent. C’est possible de le faire, parce qu’autour de l’île Brion, les eaux sont très peu profondes et la visibilité est bonne. Lorsque les drones sont en altitude, on peut voir jusqu’au fond de l’eau.

Pour convaincre les requins de s'aventurer à proximité du voilier de l'équipage, un tout nouvel outil conçu de concert avec le campus de Drummondville de l’Université du Québec à Trois-Rivières sera utilisé.

Ouvrir en mode plein écran Jeffrey Gallant. Photo : Gracieuseté de Jeffrey Gallant

[C’est] un leurre qui ressemble à un phoque, qui va flotter à la surface, qui est muni de caméras et qui, on l’espère, va attirer des requins , résume M. Gallant. Ce leurre sera ainsi remorqué jusqu’à l’embarcation de l’expédition, où les principaux intéressés seront par la suite marqués à des fins de suivis et de recherche.

On ne va pas à [sa] poursuite […]. On va l’influencer pour qu’il vienne vers nous, mais il faut que ce soit une décision du requin, qui agit librement en venant vers nous pour qu’on puisse le marquer , vulgarise Jeffrey Gallant.

Les grands requins blancs à l'île Brion.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Les années lumière. Les grands requins blancs à l'île Brion ÉMISSION ICI PREMIÈRE Les années lumière Écouter l’audio (Les grands requins blancs à l'île Brion. 8 minutes 10 secondes) Durée de 8 minutes 10 secondes 8:10

Si l’abondance des phoques gris demeure l’attrait principal des requins blancs à proximité de l'île Brion, ce leurre constitue un moyen supplémentaire d’attirer l’individu en évitant que ce dernier associe la présence de l’être humain dans le golfe à de la nourriture.

De meilleures conditions espérées

L’an dernier, les mauvaises conditions météorologiques et l’arrivée imminente de la tempête Fiona avaient limité les résultats de l’expédition. Alors que deux semaines étaient prévues, une seule demi-journée d’accalmie avait véritablement permis à l'équipe dépêchée dans le golfe d’observer les requins.

Les prévisions, pour cette année, regardent beaucoup mieux. On espère avoir trois ou quatre jours collés de bonnes conditions au même endroit.

En dépit de cette fenêtre restreinte d’observation, le directeur scientifique rappelle que l’expédition 2022 avait néanmoins permis d’observer quatre requins. Un épisode de prédation avait d’ailleurs pu être filmé du début à la fin , rappelle M. Gallant.

Ouvrir en mode plein écran La réserve écologique de l’île Brion, située au nord de l'archipel, est connue pour son importante colonie de phoques gris. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le voyage scientifique en cours se conclura le 31 août. Une deuxième expédition, cette fois-ci réalisée à partir d’un bivouac sur l’île Brion, est aussi prévue du 5 au 14 octobre.

Avec les informations de Marie-Pier Élie