Un touriste italien affirme avoir été intoxiqué à l’eau de Javel après avoir bu de l'eau du robinet dans un chalet de la réserve faunique de Matane. Il affirme n'avoir reçu aucune contre-indication sur l'eau potable, alors que la réserve faunique aurait procédé à la désinfection d'un puits avec un javellisant.

La famille est arrivée le 14 août dernier à un chalet loué à l’Étang-à-la-Truite, situé sur la réserve faunique de Matane. Dès leur arrivée, les trois occupants déclarent avoir commencé à avoir des maux de ventre et de la diarrhée.

On n'a pas porté attention plus que ça à nos symptômes, on est en voyage, ça peut arriver , explique le père de famille, Emiliano Piccinin.

Ouvrir en mode plein écran Emiliano Piccinin avec sa conjointe Sara et leur bébé de huit mois. Photo : Gracieuseté : Emiliano Piccinin

Il mentionne avoir vérifié si l’eau était potable, autant sur le site web de la SÉPAQ que dans leur chalet loué. La famille a partagé une vidéo, dans laquelle il est possible de voir l'absence d'affichage lié à l'eau non potable dans le chalet.

Le 15 août, vers 13 h 00, Emiliano Piccinin raconte avoir bu davantage d'eau du robinet. De leur côté, sa conjointe et leur bébé n'auraient pas consommé d'eau du robinet ce jour-là.

Très rapidement, M. Piccinin a eu des brûlures d'estomac. D’autres symptômes sont ensuite apparus : vomissements, crachats de sang et étourdissements.

J’avais l’impression que j’allais perdre connaissance. Je ne me sentais vraiment pas bien.

M. Piccinin s’est alors rendu à l’accueil pour parler à un employé et à la gérante de l’endroit. C’est à ce moment qu’on lui aurait dit qu’il ne devait pas boire l’eau du robinet, puisqu’elle n’était pas potable dû à la présence de bactéries.

Les responsables du site avaient oublié de le mentionner, raconte le touriste. Les deux employés expliquent ensuite que, vers midi, ils ont procédé à une désinfection du système d’aqueduc avec de l’eau de Javel.

L’homme s’est ensuite dirigé à l’hôpital d’Amqui, situé à environ 40 minutes de route de la réserve faunique de Matane. Sur place, M. Piccinin a fait des tests de sang et a passé des rayons X.

Les médecins ont suspecté une perforation de l’estomac, il a donc été transféré d’urgence à l’Hôpital de Rimouski. Après d’autres tests, le touriste s’est fait confirmer qu’il n’y avait pas de perforation et que sa vie n’était plus en danger, même s’il avait toujours des symptômes.

Chaque fois que je mange ou que je bois, je me sens mal.

Le 16 août, après avoir parlé avec le consulat général d’Italie afin de voir quels recours étaient possibles, M. Piccinin a rempli une déposition à la Sûreté du Québec, à Amqui.

Le consulat général d’Italie a indiqué à Radio-Canada avoir donné à la famille impliquée les contacts de nos avocats de confiance après avoir eu des assurances sur les conditions de santé de M. Piccinin.

La famille a quitté le Canada pour l’Italie le 19 août. Le père de famille souhaite voir son médecin à son arrivée pour comprendre les conséquences de cette intoxication.

De son côté, la SÉPAQ nous a répondu par courriel qu’elle n'accorderait pas d’entrevue.

Cependant, la société nous a indiqué que le 11 août, un gestionnaire de la réserve faunique a informé les employés d'afficher l’eau non potable pour le secteur Étang-à-la-Truite à tous les points d'eau .

Elle confirme que la réserve a procédé à la désinfection du puits avec un javellisant et a coupé l’alimentation en eau.

Après avoir rétabli la circulation de l’eau, l’affichage est demeuré « eau non potable .

Lorsque le client s’est présenté à l’accueil, disant être incommodé, la SÉPAQ indique lui avoir offert d’appeler l’ambulance, ce que M. Paccinin a refusé, selon la société.