Kamylle Frenette heureuse de sa médaille de bronze remportée à l’épreuve test de Paris

À un an des Jeux paralympiques, la paratriathlète Kamylle Frenette de Dieppe a terminé la course de répétition de Paris, où aura lieu l'épreuve, sur la troisième marche du podium.

Kamylle Frenette est montée sur le podium grâce à un temps de 1 heure 3 minutes et 21 secondes. Elle a terminé la course derrière l'Américaine Grace Norman qui a raflé en 59 minutes et 26 secondes et la Britannique Claire Cashmore, deuxième en 1 heure 2 minutes et 50 secondes.

Je suis vraiment contente. J’étais là pour réaliser un podium , explique l'Acadienne qui réalise une belle performance malgré la modification de la course.

Les organisateurs ont dû abandonner la partie natation de la course en raison du niveau élevé de E. Coli dans la Seine. La partie natation a donc été remplacée par une course supplémentaire.

C’était un peu un désappointement. On a quand même pu emprunter les parcours de vélo et de course. On a tiré du positif, particulièrement pour le vélo. Le parcours est varié. Il y a du gravier, des pavés et de nombreux virages, ce qui est très différent des autres parcours qu’on a faits. C’est sûr que notre préparation va s’adapter à ce type de parcours de vélo , convient-elle.

Ouvrir en mode plein écran Kamylle Frenette partage le podium de Paris avec la Britannique Claire Cashmore (argent) et l'Américaine Grace Norman (or). Photo : gracieuseté de Tommy Zaferes

Au-delà de la diversité du tracé, Kamylle Frenette a particulièrement a apprécié la course. Le parcours est incroyable. On passe devant l’Arc de Triomphe, on voit la Tour Eiffel, on traverse sur des ponts de la Seine à quelques occasions. C’est vraiment incroyable. J’ai eu des frissons tout au long de la course , avoue celle qui a terminé au pied du podium lors des derniers Jeux paralympiques à Tokyo.

Une fois la course terminée, Kamylle Frenette en a profité pour jouer les touristes.

J’ai eu un peu de temps après ma compétition. J’aime en profiter lorsque j’ai le temps, après mes compétitions. Maintenant que j’ai vu Paris, je pense être plus focalisée l’an prochain lorsque ce sera la vraie course .

La prochaine compétition pour Kamylle Frenette sera les Championnats du monde à Pontevedra en Espagne. Elle revient à la maison pour quelques semaines avant de retourner en Europe pour terminer la saison estivale.

L’équipe canadienne de paratriathlon a célébré deux podiums récoltés lors de la Coupe du monde de paratriathlon organisé sur le parcours des Jeux paralympiques de 2024 à Paris, en France. Outre Kamylle Frenette, l’Albertain Stefan Daniel a lui aussi obtenu le bronze chez les hommes.