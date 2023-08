La route vers une destination touristique populaire en Nouvelle-Écosse est finalement rouverte après les inondations dévastatrices du mois dernier, apportant une étincelle de soulagement à une communauté durement touchée par des catastrophes environnementales.

Un pont temporaire à une voie est maintenant en place près de Blind Bay, en Nouvelle-Écosse, ce qui permet à la circulation de passer entre Halifax et le célèbre phare de Peggy's Cove. Les inondations historiques de juillet avaient emporté la route dans la région, la rendant impraticable.

Pam Lovelace, conseillère municipale de la région, a déclaré que le pont est une infrastructure importante pour les déplacements des résidents et pour leur tranquillité d'esprit.

Nous venons de traverser les incendies de forêt et nous nous préparons aux ouragans!

Les inondations et leurs conséquences ont eu un effet significatif sur la santé mentale des gens, a ajouté la conseillère.

L'inondation a été déclenchée par des orages torrentiels qui ont commencé le 21 juillet et ont déversé des mois de pluie sur certaines parties du centre de la Nouvelle-Écosse. Quatre personnes, dont deux enfants, sont mortes en essayant d'échapper aux eaux tumultueuses.

Ouvrir en mode plein écran Un secteur de Bedford, en banlieue d'Halifax, inondé Photo : Real Estate Muscle

La pluie a commencé un peu moins de deux mois après que de violents incendies de forêt se sont déclarés dans les régions de Halifax et du comté de Shelburne. Les flammes ont englouti des maisons et forcé des dizaines de milliers de personnes à quitter leurs maisons en quête de sécurité.

Le mois prochain marquera le premier anniversaire de l'arrivée de la tempête post-tropicale Fiona en Nouvelle-Écosse. La tempête a causé la mort de quelque personnes en plus de détruire plusieurs maisons.

L'affaissement de la route près de Blind Bay a laissé les résidents inquiets qu'il y ait une urgence à laquelle les ambulances et les camions de pompiers ne pourraient pas se rendre rapidement, a déclaré Mme Lovelace.

Ouvrir en mode plein écran Pam Lovelace, conseillère municipale du district 13 à Halifax. Photo : CBC / Robert Short

La route 333 s'étend vers le sud depuis la région d'Halifax et vers l'ouest autour de la rive jusqu'à Peggy's Cove, puis revient vers le nord jusqu'à la région d'Upper Tantallon, qui a été l'épicentre de l'un des principaux incendies.

Les personnes vivant du côté de Peggy's Cove, mais travaillant de l'autre côté, devaient traverser Halifax pour se rendre à leur travail chaque jour, a déclaré Adam Zita, directeur des opérations pour East Coast Outfitters, une opération de kayak de mer. Il a déclaré que le détour ajoutait environ une heure à leur trajet dans chaque sens.

Les habitants des communautés environnantes parlent encore des inondations, a-t-il ajouté.

La fermeture de la route a aussi été difficile pour les activités touristiques de la région, a déclaré Mme Lovelace.

Elle a noté que la route 333 est une route provinciale, entretenue par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Le ravinement, les inondations et les incendies ont mis en lumière l'urgence d'élaborer des plans d'urgence et de rétablissement afin que la communication circule plus facilement entre la municipalité et la province, et plus rapidement avec le public.