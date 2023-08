Le rideau tombe sur le spectacle Guy! Guy! Guy!

La dernière représentation du Cirque du Soleil en hommage à Guy Lafleur a eu lieu samedi. La Corporation des événements de Trois-Rivières se dit satisfaite de la vente de billets et se réjouit que le spectacle ait attiré un nouveau public de par sa thématique.

On a vendu plus de billets que l’an dernier, ce n’est pas encore des retours à un niveau d’avant la pandémie, mais c’est quand même très satisfaisant , affirme le directeur général et artistique de la Corporation, Thomas Grégoire.

Il révèle qu’environ 60 % des spectateurs venaient de l’extérieur de Trois-Rivières, soit à plus de 40 kilomètres de la ville.

C’était la première fois que le Cirque du Soleil rendait hommage à une personnalité sportive dans le cadre de sa série présentée à Trois-Rivières. Il y a des gens qui n’étaient jamais venus à l'Amphithéâtre, des gens qui sont intéressés par le sport , constate Thomas Grégoire.

Les commentaires ont été très bons, il y a eu beaucoup aussi de joie et beaucoup d'émotion, [...] mais j'ai vu des hommes d'un certain âge, fans de Guy Lafleur, qui étaient très émus. Ça, c'était vraiment, vraiment touchant , dit-il.

Le spectacle intitulé Guy! Guy! Guy! a été présenté à l’Amphithéâtre Cogeco du 19 juillet au 19 août 2023. Un bilan plus précis du nombre de billets vendus sera dévoilé plus tard.

Le Cirque à Trois-Rivières jusqu’à 2026

Le directeur général et artistique de la Corporation des événements de Trois-Rivières confirme que la série hommage du Cirque du Soleil se poursuivra jusqu’en 2026.

Il y a quatre ans, l’entente avec le Cirque du Soleil avait été renouvelée jusqu’en 2024. En raison de la pandémie de COVID-19 qui a privé le public de deux spectacles, le contrat est prolongé de deux ans.

Un été pas comme les autres pour deux jeunes

De gauche à droite : Jules Sévigny et Loïc Rousselle, les deux hockeyeurs choisis pour faire partie du spectacle du Cirque du Soleil en hommage à Guy Lafleur qui sera présenté à l'été 2023 à l'Amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières.

Au lendemain du dernier spectacle Guy! Guy! Guy!, Jules Sévigny et Loïc Rousselle ressentent plusieurs sentiments à la fois. Les deux acteurs ont passé beaucoup de temps sur les planches de l'Amphithéâtre Cogeco cet été.

On est content parce qu’on a eu beaucoup de travail et là, c'est terminé [...], triste parce qu’on a perdu toute notre famille [du spectacle], puis en même temps un petit peu fatigué vu qu'on se couche tard , résume Jules Sévigny. Ça fait un gros vide , ajoute Loïc Rousselle.

Les deux jeunes acteurs croient qu’ils vont s’ennuyer de la gang . On a vraiment tissé des liens avec ces gens-là , affirme Jules.

Entrevue avec Jules Sévigny et Loïc Rousselle au Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec

Jules et Loïc ont développé une grande complicité et compte rester amis, malgré leur différence d’âge de deux ans. On a vraiment passé un bel été ensemble , dit Jules.

Cette expérience unique va les marquer pour longtemps et peut-être même influencer leur choix de vie.

Ça m'a vraiment ouvert une grande passion. En secondaire un, j'aimerais bien intégrer l'école de cirque à Québec , indique Loïc.

Jules Sévigny, de Saint-Boniface, était âgé de 13 ans au moment d’être recruté en juin et Loïc Rousselle, de Trois-Rivières, de 11 ans.

D’après les entrevues réalisées au Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec et à l’émission Toujours le matin