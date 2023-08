Godbout élira un nouveau maire le 1er octobre

Les citoyens de Godbout seront appelés aux urnes pour élire un nouveau maire le 1er octobre. Un poste de conseiller municipal devra également être pourvu.

L'ancien maire Jean-Yves Bouffard avait tiré sa révérence le 31 mai dernier après que les conseillers municipaux aient tenu une réunion en son absence à la mi-avril.

S’il y a une réunion et que le maire n’est pas invité, il y a un problème quelque part. Ça fait que tant qu’à me battre avec des conseillers, je vais tirer la plug et j’ai d’autres choses à faire dans la vie , avait-il fait valoir en entrevue.

Le maire suppléant, Réjean Sini, avait ensuite défendu les conseillers municipaux. Oui on a manqué de politesse, on ne l’a pas invité, mais ce n’était pas nécessaire non plus. On n’a pas fait ça dans un but malfaisant.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien maire Jean-Yves Bouffard a occupé le poste de maire pendant six ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Depuis vendredi, les personnes intéressées par ces deux sièges peuvent déposer leur candidature au bureau du président d’élection, René Poulin. La période de déclaration de candidature se termine le 1er septembre.

Le vote par anticipation se tiendra le 24 septembre.