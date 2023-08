Un Winnipégois identifié comme victime d’homicide réapparaît vivant huit jours plus tard

La famille d’un homme de Winnipeg identifié comme étant victime d’un homicide est sous le choc, après ce dernier soit réapparu vivant, huit jours plus tard.

Le 18 mai dernier, des policiers se sont rendus chez Judy Panchenko et Cheryl Cook pour leur annoncer la mort de leur petit-fils, Peter Panchenko.

En l'espace de quelques minutes, nous avons réalisé que Peter était non seulement mort, mais qu'il avait été assassiné. Il avait été poignardé, assassiné, immolé , raconte Mme Cook.

La police leur a expliqué que le corps de l'homme de 35 ans avait été retrouvé le 27 avril dernier, sur les lieux d’un incendie dans le quartier Point Douglas.

Dès qu'ils m'ont dit où c'était, je leur ai dit que ce n'était pas Peter. Peter n'irait jamais au centre-ville , raconte Judy Panchenko.

Les deux femmes ont de plus expliqué à la police qu'elles avaient reçu des messages Facebook de leur petit-fils le 8 mai dernier, soit plus d'une semaine après l’incendie.

Toutefois, les policiers étaient, d’après elles, catégoriques et leur ont expliqué qu’un médecin légiste avait confirmé l’identité de leur petit-fils comme étant la victime de cette homicide, grâce à des fiches dentaires.

Nous avons dit : Êtes-vous sûr que c'est lui?. Ils ont répondu : À 99,9 %.

Au cours de la semaine suivante, Judy Panchenko et Cheryl Cook ont commencé à informer leur famille et leurs amis de la mort de leur petit-fils.

La famille de Peter Panchenko avait reçu de nombreux messages et cartes de condoléances et elle s'apprêtait à choisir une urne et entamait des préparatifs pour ses funérailles

Peter Panchenko s’est toutefois présenté sur le pas de la porte huit jours plus tard.

Ouvrir en mode plein écran « Je jette un coup d’œil à la caméra de la porte d’entrée et Peter était là. Il a dit : Je ne suis pas mort», se souvient Shane Munroe, son père. Photo : Shane Munroe

J'étais heureux , affirme Shane Munroe, le père de Peter Panchenko. Je suis en colère parce qu'il lui a fallu une semaine [pour nous le dire], mais je suis heureux qu'il soit là et vivant.

Il explique que son fils ne possède pas de téléphone cellulaire et n’a accès à Internet que de manière limitée. Il ne savait pas que ses proches le croyaient mort. Il vivait dans la rue et luttait contre la toxicomanie.

Erreur sur la personne

Lorsque Peter Panchenko est revenu vivant, sa famille a appelé la police et le bureau du médecin légiste pour les informer de leur erreur.

J'étais tellement en colère. C'est ta famille. C'est ton enfant. C'était terrible , affirme Judy Panchenko.

Si la police s'était excusée, elles n'auraient pas reçu la même courtoisie de la part de la médecin légiste. Je lui ai dit : Réalisez-vous ce que vous avez fait vivre à cette famille? Elle a dit, en somme : Regardez le résultat, ça s'est bien terminé , raconte Cheryl Cook.

Au moment du décès, la police avait sollicité l’aide du public pour identifier la victime, dont le corps avait été gravement brûlé. D’après leurs observations, la victime avait perdu ses dents supérieures et avait subi une intervention médicale au visage.

D’après sa famille, Peter Panchenko aurait été grièvement blessé au visage lors d'une attaque au marteau, en février dernier. Toutes ses dents étaient cassées, alors il avait une prothèse dentaire , affirme Mme Panchenko.

La famille exige des changements pour s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise plus.

Je veux savoir ce qui s'est réellement passé, comment s’est déroulé le processus d'identification de Peter et quelles mesures peuvent être mises en place pour que cela n'arrive plus jamais à une autre famille.

La directrice du Bureau du médecin légiste en chef du Manitoba, Kathryn Braun, a refusé la demande d'entrevue de CBC /Radio-Canada et n'a fourni aucune autre explication concernant cette erreur.

Par courriel, elle confirme que l'identification avait initialement été effectuée par comparaison dentaire conformément au protocole de routine .

Cette situation est extrêmement rare, voire sans précédent , déclare-t-elle. Nous examinons le cas plus en profondeur afin que cela ne se reproduise plus jamais… Nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment en raison de l'enquête criminelle en cours.

La police de Winnipeg n'a pas accepté notre demande d'entrevue et a déclaré qu'elle ne pouvait pas faire de commentaire sur cette affaire.

Elle affirme toutefois que l'Unité des homicides aurait déterminé la réelle identité de la victime et tentait d’obtenir une confirmation auprès de la famille.

Un homme de 23 ans est accusé de meurtre au deuxième degré, en lien avec cette affaire. Ce dernier est en détention pour faire face à des accusations liées à deux attaques au couteau à Winnipeg.

Avec les informations de Brittany Greenslade