Un réseau basé à Truro est en train d'être mis sur pied pour essayer de faire des communautés de Colchester des endroits plus invitants pour les nouveaux arrivants.

Le réseau d'accueil est vraiment conçu pour créer de la camaraderie et pousser l’interaction entre les gens , déclare David Phillips, un acteur clé derrière l'initiative.

Nous mettons en place un système de jumelage entre les résidents de longue date et les nouveaux arrivants pour les aider à se faire une idée de la place, à comprendre toutes les activités et les installations, et les services qui leur sont disponibles.

Le réseau aidera les nouveaux arrivants à trouver un emploi ou les aidera à s’installer, s'ils souhaitent démarrer une entreprise.

David Phillips dit que le groupe parrainerait également des événements communautaires, organiserait de plus petits rassemblements et trouverait d'autres moyens d'accueillir les nouveaux arrivants dans leurs communautés, qu'ils soient de New Glasgow ou Calgary ou de Singapour ou de la Thaïlande .

Le groupe recevra 152 000 $ du gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour financer ses activités au cours des trois prochaines années.

Il s'agit du deuxième investissement du genre dans le développement communautaire par la province. L'initiative des communautés accueillantes du Partenariat du Cap-Breton, lancée en 2020, doit recevoir 214 000 $ pour des travaux similaires jusqu'en 2026.

Ouvrir en mode plein écran David Phillips est PDG du Partenariat Truro-Colchester pour la prospérité économique et un acteur clé derrière l'initiative visant à faire en sorte que les immigrants se sentent les bienvenus dans la région. Photo : Radio-Canada / Robert Short

David Phillips, qui est aussi PDG du Partenariat Truro-Colchester pour la prospérité économique, explique que le fait que Truro abrite un campus du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse et le campus agricole de l'Université Dalhousie a entraîné un afflux d'étudiants étrangers.

Nous avons beaucoup de gens qui viennent d'Inde, d'Afrique et d'autres parties du monde , dit-il.

Nous aimerions que ces personnes restent une fois qu'elles ont obtenu leur éducation, qu'elles démarrent une entreprise, qu'elles trouvent un emploi, qu'elles apportent une sorte de contribution à long terme à la communauté.

Accueillir la diversité

Les bénévoles du réseau vont aussi essayer de convaincre les personnes qui habitent déjà la région de l'intérêt d'accueillir les nouveaux arrivants.

I l ne s'agit pas seulement de fournir un soutien aux nouveaux arrivants , dit-il. Il s'agit aussi d'éduquer nos résidents de longue date.

David Phillips note qu'historiquement, Truro n'a pas été la communauté la plus accueillante.

Quand je grandissais dans le West End de Truro, nous avions des voisins dans la rue qui, après 10 ans, étaient toujours les nouveaux , raconte-t-il. Ils ne connaissaient toujours personne dans leur rue. Le réseau espère changer cela.

Nous espérons que les nouveaux arrivants dans notre communauté se sentiront les bienvenus , dit Davie Phillips. Qu’ils seront valorisés et soutenus.

Avec les informations de Jean Laroche de CBC