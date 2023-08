Le designer Nicola Tardif-Bourdages fait rentrer le vivant à l’intérieur

En ville, où le béton et l’asphalte sont roi et maître, la proposition de Nicola Tardif-Bourdages arrive comme une bouffée de fraîcheur. Le designer conçoit des aménagements où la nature reprend enfin ses droits en s’introduisant à l’intérieur des bâtiments.

Chassez le naturel, il revient au galop. L’expression colle bien à l’engouement actuel pour tout ce qui touche la nature. Dans la tête du président de Taktik Design, l’apport du vivant dans notre quotidien ne se limite pas à une sortie en plein air, mais aussi à une façon de vivre en harmonie avec elle.

Il y a vraiment un manque à gagner chez les humains pour [...] un contact avec la nature.

Au fil du temps, on a réalisé que des aménagements qui regroupent des composantes naturelles avaient un effet bénéfique sur les utilisateurs , explique-t-il. Les gens veulent rester au bureau ou à l’école. Ils ont une meilleure concentration.

Ouvrir en mode plein écran Nicola Tardif-Bourdages prend une pause de sa table à dessin pour travailler le bois dans l’atelier de Taktik. Photo : Radio-Canada / Jean-François Benoît

Le designer de 44 ans puise son inspiration dans la biophilie, un concept popularisé dans les années 1980 par le biologiste américain Edward O. Wilson. Bio , qui est la vie, et philie , qui aime… donc qui aime la vie , précise-t-il en déconstruisant la terminologie. La présence de la nature autour de nous influence positivement notre bien-être.

Cette approche va bien au-delà de l’ajout de quelques plantes au décor. Elle s’inscrit dans une volonté de créer dans les bâtiments des stimuli qui appartiennent habituellement à la nature comme le vent, la lumière et l’eau, en plus de privilégier l’usage de matériaux naturels.

C’est pas du "greenwashing" , insiste Nicola Tardif-Bourdages, mais plutôt une façon de contrôler sa matière première en optant pour un matériau noble du terroir. Selon lui, la biophilie permet à l’humain de vivre en conformité avec son environnement.

Son regard s’illumine lorsqu’il décrit le bois en provenance des Laurentides, utilisé récemment pour le réaménagement du local du fleuriste Binette et filles, à Montréal. Le pin a été livré directement dans le commerce pour le faire sécher sur place.

Ouvrir en mode plein écran Taktik Design a réalisé l’été dernier le réaménagement du local du fleuriste Binette et filles dans le marché Jean-Talon à Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-François Benoît

Les propriétaires souhaitaient trouver une solution intéressante pour mettre en valeur les plantes de leur boutique du quartier Jean-Talon. L’idée d’une majestueuse étagère de bois local, conjuguée à la présence des végétaux et de la lumière naturelle en abondance donne un effet incroyable, selon le designer.

D’un projet solo à une agence en expansion

En 2005, Nicola Tardif-Bourdages démarrait seul sa propre entreprise de design. A priori, rien d’étonnant, considérant qu’il a baigné dans le milieu depuis toujours, sa mère ayant fait carrière comme scénographe à Radio-Canada. Homme passionné, il multiplie les cordes à son arc. Celui qui se décrit comme un ébéniste de cœur a d’abord bossé comme machiniste en aérospatiale, avant d’entreprendre des études en design industriel à l’Université de Montréal.

Aujourd’hui, Taktik Design compte 12 employés. La firme se spécialise en design industriel, intérieur et graphique. Ses services incluent la création de mobilier sur mesure. L’agence signe le design de plusieurs écoles, espaces de bureau et commerces. On lui doit notamment l’aménagement de la vitrine du rez-de-chaussée, dans les nouveaux locaux de l’Office national du film, inaugurés en 2022 à Montréal.

Ouvrir en mode plein écran L’équipe de Nicola Tardif-Bourdages a imaginé un environnement coloré pour la vitrine de l’Office national du film à Montréal. Photo : Raphaël Thibodeau

Taktik a été auréolée d’une dizaine de prix au cours de la dernière décennie, saluant ainsi la créativité et l’esthétique réfléchie de son équipe. Les Grands prix du design, qui célèbrent le meilleur de l’architecture au Québec, lui ont attribué en 2016 le prix projet de l’année pour sa réinvention de l’Académie Sainte-Anne, de même que le prix établissement institutionnel et le prix mobilier commercial pour cette réalisation.

L’esprit en ébullition, Nicola Tardif-Bourdages rêve de propager sa conception du design authentique. Il souhaite développer un nouveau style de vie un peu plus résilient, un peu plus modeste , où le quotidien serait partagé entre des moments de contemplation, des relations humaines, le tout, dans de beaux environnements naturels. Sur la table à dessin de Taktik Design, sa vision prend vie.

