Christian Dubé n’écarte pas le bâillon pour faire adopter sa réforme de la santé

Le ministre de la Santé est déterminé à ce que l'Assemblée nationale adopte son projet de loi 15, quitte à utiliser le bâillon s'il le faut. C'est ce que Christian Dubé a déclaré lundi au micro de Tout un matin.

C’est sûr que j’aimerais mieux ne pas avoir besoin d’un bâillon, mais si c’est ça que ça prend à un moment donné, on le fera, mais on n’est pas là du tout en ce moment , a fait savoir le ministre Dubé.

Je pense qu’on n’est pas rendus là , a-t-il ajouté.

Il répondait ainsi au député de Rosemont, le solidaire Vincent Marissal, qui avait demandé la veille à ce que le ministre s'engage à ne pas utiliser le bâillon pour faire passer le projet de loi, dont les quelque 1200 articles font 308 pages et modifient 37 lois existantes.

L'étude détaillée de cet imposant texte législatif reprend lundi après-midi, dès 14 h. Les membres de la Commission de la santé et des services sociaux de l'Assemblée nationale disposent de six jours pour y travailler, d'ici au 29 août.

Christian Dubé a affirmé lundi matin qu'il comptait déposer une autre série d’amendements à la Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace. J’ai hâte de voir la réaction des oppositions aux changements qu’on va proposer. Il y en a beaucoup qui vont refléter ce dont on a discuté [avec les oppositions].

L'un des chapitres les plus importants du projet de loi 15 vise la création de l'agence Santé Québec, une société d'État qui aurait le mandat de superviser les opérations de l'ensemble du réseau de la santé. Pour sa part, le ministère de la Santé et des Services sociaux conserverait le rôle de déterminer les orientations et les budgets.

Les parlementaires ont déjà étudié le projet de loi 15 pendant quelque 36 heures lors de la dernière session. À ce moment, Christian Dubé avait exclu la possibilité d'utiliser le bâillon pour faire adopter sa réforme avant l'été.