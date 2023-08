Une jeune Trifluvienne triomphe sur les pistes de karting

À 14 ans, Jade Wilson se fait remarquer sur les pistes de karting. Non seulement est-elle une des seules filles à pratiquer ce sport, mais elle domine ses adversaires.

La Trifluvienne se classe présentement première dans sa catégorie au Canada, dans un sport où la majorité des concurrents sont des garçons.

Jade Wilson est habituée à cette réalité. Elle joue aussi au hockey avec des garçons. C'est sûr que je ressors parce que je suis comme une des seules filles au hockey, puis au kart , affirme-t-elle.

Jade Wilson a remporté plusieurs courses cet été, notamment le 16 août dernier au club de karting de Château-Richer. Photo : Facebook/Jessie Martel

Ses bonnes performances pourraient lui garantir un laissez-passer pour le prochain championnat du monde en Belgique, l'été prochain. Elle a déjà participé à un championnat du monde à l’été 2021 en France.

La Trifluvienne termine cet été sa dernière saison chez les juniors. L’an prochain, elle fera le saut chez les seniors.

Elle compte aussi commencer à piloter des voitures de course. Jade rêve de participer d’ici deux ans au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) aux côtés de sa grande amie Maïka Chamberland, qui cumule déjà deux présences à cet événement.

Jade Wilson rêve aussi de faire de la course automobile. Photo : Radio-Canada / Jeffrey Dupont

Une affaire de famille

Jade Wilson raconte que son père était mécanicien dans le domaine dans la course automobile quand elle était plus jeune et qu’il faisait lui-même le karting, ce qui l’a amenée à découvrir ce monde.

Son père s’occupe de la mécanique de son bolide et sa mère s’affaire à trouver les précieux commanditaires.

Elle est passionnée, c'est quelqu'un qui va mettre tous les efforts possibles. [...] Si ça ne va pas bien, elle comprend qu'il faut travailler encore plus. C'est pareil dans le hockey. C'est un milieu qui est plus masculin, mais elle fait sa place, elle n’a pas peur, ça ne la dérange pas , raconte sa mère, Jessie Martel.

Avec les informations de Jeffrey Dupont