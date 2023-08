Les déplacements sur le réseau routier risquent de se complexifier avec la rentrée scolaire et les différents chantiers en cours sur le territoire sherbrookois. La population est invitée à continuer à utiliser le transport en commun comme elle l'a fait pendant la période estivale.

Si on regarde la tendance, en juin dernier on était à 120 % de l'achalandage de 2019, qui était un achalandage record. En juillet, on était à 116 %. On espère maintenir ce rythme-là , souligne le président de la Société de transport de Sherbrooke (STS), Marc Denault.

Avec la rentrée, l'offre de trajets sera d'ailleurs bonifiée pour aider à la fluidité de la circulation.

À Sherbrooke, il n'y a pas de voie réservée au transport en commun, donc on doit y aller avec un fonctionnement simple et c'est d'ajouter du service, d'ajouter des autobus dans le réseau pour s'assurer que nos clients ne soient pas trop en mode perturbation avec l'ensemble des travaux , explique, Marc Denault.

Les ajouts de services de la Société incluent notamment des autobus aux 12 minutes sur Portland entre le Carrefour et le Cégep aux heures de pointe.

Lundi matin, aux abords du Cégep de Sherbrooke, la circulation semblait fluide. Même constat près de l'Hôpital Fleurimont, où des travaux de réaménagement sur l'échangeur de la route 216 doivent commencer.