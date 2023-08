Deux centres communautaires d’Ottawa toujours utilisés comme centres d'hébergement

La Ville a dépassé le délai prévu pour fermer les refuges temporaires installés dans de deux centres de loisirs qui accueillent désormais des migrants. La Municipalité ne donne aucune nouvelle date quant à la réouverture de ces infrastructures aux sports.

Ces installations abritent les derniers centres de distanciation physique d'Ottawa mis en place pendant la pandémie pour soulager le système d'hébergement d'urgence qui était surchargé. Mais les conseillers municipaux estiment qu'il est injuste que le fardeau de la crise du logement retombe sur les enfants défavorisés.

Onze de ces centres ont été ouverts au cours de la pandémie. Aujourd’hui, il n'en reste plus que deux : au centre communautaire Dempsey, dans le quartier Alta Vista, et à l'aréna Bernard Grandmaître, dans le quartier Rideau-Vanier.

En février, l'administration municipale a indiqué, dans une note de service, que les deux resteraient ouverts jusqu'à la mi-août. En juin, un plan de transition a été mis en place visant à fermer ces deux centres le plus rapidement possible.

Mais rien n'indique aujourd'hui quand cela se produira, car les centres continuent d'abriter chaque nuit environ 130 personnes, dont plus de la moitié sont de nouveaux arrivants au Canada.

Marty Carr, conseillère municipale du quartier Alta Vista (Photo d'archives)

Nous ne pouvons pas suivre , a réagi la conseillère municipale d'Alta Vista, Marty Carr. Nous faisons un pas en avant, puis nous faisons deux pas en arrière. Il y a tout simplement trop de facteurs qui, à l'heure actuelle, font en sorte que le système est engorgé.

Un choix jugé injuste

Le responsable des programmes de lutte contre l'itinérance et des refuges de la Ville n'a pas donné de nouveau calendrier pour les fermetures de ces centres, lorsque CBC lui a posé la question. Mme Carr n'en a pas entendu parler non plus.

Cette attente est difficile pour la communauté, a estimé Mme Carr. Le centre communautaire Dempsey dispose d'un gymnase pour les ligues de basket-ball, les cours de gymnastique et les programmes sociaux pour les personnes âgées, y compris les personnes vulnérables de deux immeubles voisins de Logement communautaire d'Ottawa.

J'aimerais retrouver mon centre communautaire, mais je ne veux pas non plus que les gens n'aient pas de toit au-dessus de leur tête , a expliqué Mme Carr.

Christie Lake Kids, qui organise toute l'année des programmes de camps pour les enfants défavorisés, avait l'habitude d'organiser 20 programmes gratuits pour les jeunes au centre Dempsey, a rappelé Mme Carr.

Ils n'ont pas été en mesure de le faire depuis trois ans , a-t-elle regretté.

La directrice générale de l'organisation, Adrienne Vienneau, a confié à CBC qu'elle était impatiente de reprendre ses activités.

Au nord, le quartier Rideau-Vanier contient déjà trois grands refuges pour adultes célibataires et a accueilli quatre centres de distanciation physique pendant la pandémie.

Selon l'indice d'équité des quartiers d'Ottawa, le quartier situé à proximité immédiate de l'aréna Bernard Grandmaître se classe au troisième rang des quartiers les plus inéquitables de la ville.

La conseillère municipale de Rideau Vanier, Stéphanie Plante, juge que la décision de conserver un abri de fortune dans un centre de loisirs du centre-ville, plutôt que de trouver un terrain sous-utilisé en banlieue, envoie un message clair à ses résidents.

On est en train de dire que les enfants des secteurs les plus riches n'ont pas à faire face à ces maux sociaux qui touchent toutes les villes du Canada, parce que nous n'allons demander qu'aux plus pauvres de s'en occuper , a-t-elle lancé. Je ne pense pas que ce soit juste du tout.

La conseillère municipale de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, estime que le terme "centre de distanciation physique" est un euphémisme. "Il s'agit d'un refuge", dit-elle.

Mme Plante a visité l'aréna Bernard Grandmaître depuis son ouverture comme centre de distanciation physique. Selon elle, il s'agit essentiellement d'un dortoir, avec des lits de camp installés en lieu et place de la patinoire. Pour elle, le terme centre de distanciation physique est un euphémisme.

Je n'utilise pas ce terme. C'est un refuge!

La Ville n'ayant pas respecté le délai fixé au mois d'août, elle pense que la saison de hockey à venir est compromise à l’aréna Bernard Grandmaître. Pour elle, toute cette incertitude ne fait qu'empirer les choses.

On ne peut pas rouvrir la patinoire du jour au lendemain. Il y a tout un processus à suivre.

L’indisponibilité de cette infrastructure communautaire est d'autant plus douloureuse que Vanier dispose de peu d'autres options de loisirs, surtout à l'intérieur, a souligné Chris Greenshields, président par intérim de l'Association communautaire de Vanier.

Les installations sont très limitées , a-t-il rappelé. C'est frustrant et cela suggère une très mauvaise planification de la part de la Ville. Nous savons qu'il y a une crise, mais elle ne s'y est pas préparée.

Selon M. Greenshields, la communication de la Ville a également été insuffisante. Ce n'est que cette fin de semaine, par la bouche de Mme Plante, qu'il a appris que la Municipalité n'allait pas respecter le calendrier initialement prévu.

Il n'y a tout simplement pas eu d'informations et la Ville ne semble pas s'en préoccuper , a-t-il regretté. Ils ne tiennent pas la communauté informée.

Le nombre de nouveaux arrivants a doublé

Lors d'une réunion du Comité des services communautaires en juin, le personnel a annoncé un plan de transition visant à sortir les résidents des centres de distanciation physique restants et à éviter d'en ouvrir un nouveau. Il était notamment question de louer une installation du secteur privé pour absorber l'afflux hivernal dans les refuges.

Mais de nouveaux chiffres montrent l'ampleur des défis auxquels l’administration municipale est confrontée.

Mercredi, l’aréna Bernard Grandmaître était plein, avec 76 hommes hébergés. Le centre communautaire Dempsey était quant à lui presque plein, offrant un abri temporaire à 57 femmes. C'est plus qu'en juin, lorsque l'utilisation combinée était de 114 personnes.

Le nombre de nouveaux arrivants célibataires hébergés dans ces centres temporaires a doublé en six mois. Il est passé d'une moyenne de 36 personnes par nuit, en janvier, à 73 personnes par nuit, en juillet, dans le cadre d'une crise plus large de l'hébergement des demandeurs d'asile qui affecte l'ensemble du système.

Le personnel municipal a réussi à trouver un logement pour 375 personnes depuis l’ouverture des centres de distanciation physique. Mais pour chacune d'entre elles, ce sont d'autres qui se présentent avec un besoin d'hébergement. Peu d’options sont disponibles, les refuges d'urgence tels que la Mission d'Ottawa fonctionnant au-delà de leur capacité.

C'est un véritable défi. Je crois que nous sommes la seule municipalité de l'Ontario à utiliser des centres communautaires pour loger les gens , a indiqué Mme Carr. Il est navrant de constater que nous avons tant de mal à placer les personnes qui ont besoin d'un logement.

Réserver un bloc entier d'hôtels à Kanata

Le personnel de la Ville a exploré différentes options pour trouver une autre installation pouvant accueillir ces personnes, avec un succès limité.

Bien que nous soyons déterminés à fermer les deux sites actuels dès que possible, ils comblent tous deux des lacunes critiques au sein du système d'hébergement, agissant comme une solution pour faire face au débordement [du système] , a écrit Kale Brown, directeur des programmes et des refuges pour les sans-abri de la Ville, par courriel.

Il a ajouté que le personnel avait déjà étudié plus de 160 offres d'espaces de bureaux et 53 espaces industriels. Les conseils scolaires, les sociétés de développement immobilier et d'autres niveaux de gouvernement ont aussi été contactés et se sont penchés sur les biens immobiliers de la Ville pour trouver une solution.

Mme Plante n'est pas convaincue que la Municipalité soit réellement à court d'options.

Nous disposons d'outils qui nous permettent de réserver tout un bloc d'hôtels à Kanata , a-t-elle insisté. Nous devons commencer à regarder en dehors du centre-ville.

Le président par intérim de l'Association communautaire de Vanier, Chris Greenshields, estime que la Ville n'a pas fourni suffisamment d'informations.

M. Greenshields considère également qu'il s'agit en partie d'une question de justice géographique.

Je pense qu'il y a beaucoup d'autres installations et qu'ils vont devoir faire des choix. Vont-ils continuer à faire peser le fardeau des refuges sur une communauté plus vulnérable et à faibles revenus, ou vont-ils répartir ce type de fardeau sur l'ensemble de la ville? a-t-il questionné.

La Ville a fait pression pour obtenir de l'aide. M. Brown a indiqué que son personnel discutait avec la province et le gouvernement fédéral pour expliquer les besoins croissants d'Ottawa et demander une aide supplémentaire .

Selon Mme Carr, Ottawa a besoin de leur aide.

Il faut que les trois niveaux de gouvernement travaillent ensemble. Je reconnais qu’il y a du travail à faire au niveau local à faire, mais nous ne pouvons pas le faire sans financement des partenaires provinciaux et fédéraux.