Le quota de hareng au large du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, est désormais limité à 21 000 tonnes pour 2023, soit une réduction de 11 % par rapport à l'année précédente et de 50% depuis 2018.

Un chiifre encore trop grand pour des groupes environnementaux , mais que l'industrie de la pêche en Atlantique considère trop restrictifs pour l'avenir de cette pêche.

La pêche commerciale au hareng vaut environ 19,5 millions $, selon le MPO .

Cette récente réduction du total autorisé des captures contribuera à une pêche durable et prospère à long terme, tout en minimisant la pression économique sur nos communautés côtières , indique le MPO dans un courriel.

Environnementalistes insatisfaits

Mais le nouveau quota ne convient pas à Oceans North et au Centre d’action écologique d’Halifax.

Les organisations environnementales ont publié une déclaration commune indiquant que le quota de 21 000 tonnes est considérablement plus élevé que le maximum de 14 000 recommandé par la science .

Katie Schleit, directrice des pêches chez Oceans North, trouve que le nouveau quota semble être basé sur des évaluations économiques plutôt que sur des preuves scientifiques.

Katie Schleit, directrice des pêches chez Oceans North, trouve que le nouveau quota semble être basé sur des évaluations économiques et la discrétion de la ministre plutôt que sur des preuves scientifiques.

L'inquiétude est que si nous continuons à pêcher à ces niveaux élevés, nous allons voir un épuisement continu , dit-elle.

C'est vraiment déconcertant pour nous que le MPO choisisse une fois de plus, un quota, qui ne va pas aider un poisson aussi important.

Pêcheurs déçus

Ian McIsaac, président de l’Association des producteurs de fruits de mer de la Nouvelle-Écosse, indique que l'industrie est déçue que le quota ait été encore réduit.

Il précise qu'un certain nombre de quotas différents ont été testés et présentés au comité consultatif sur le hareng en 2019, dont un pour plus de 21 000 tonnes. À son avis, ça démontre qu'un quota plus élevé était possible cette année, selon les propres données scientifiques du MPO .

Il ajoute que le nouveau quota rend la pêche aux harengs beaucoup moins intéressante.

Une vingtaine d'usines dépendent du hareng d'automne à Cap-Pelé.

Le coût unitaire augmente à chaque fois que le quota diminue, donc cela remet certainement en question la viabilité des opérations des usines de transformation , dit-il

C'est certainement un défi pour leurs opérations.

Le quota a littéralement fondu de plus de moitié en l'espace de 4 ans , constate Luc LeBlanc, le conseiller aux pêches à l'Union des pêcheurs des Maritimes.

Il fait remarquer qu’il n'y a pas que les pêcheurs de harengs qui en souffrent, mais aussi les pêcheurs du homard qui utilise ce poisson comme appât.

Luc LeBlanc, conseiller en pêche, Union des pêcheurs des maritimes

La pêche à l'appât est carrément fermée, tant pour le maquereau que pour le hareng, donc en principe, il faut piger dans le quota de pêche commercial d'automne pour avoir de l’appât ou il faut l'acheter , dit-il.

Ça commence à faire des pressions financières assez importantes au niveau des coûts pour les pêcheurs!

Luc Leblanc pense que la pêche au hareng est menacée de disparaître avec une telle diminution de quota ce qui aurait des impacts importants sur les économies côtières en Atlantique.

Il croit aussi que la science va devoir s’adapter au changement climatique pour s’assurer de bien faire ses relevés.

Il faut y songer à bouger les saisons de pêche et faire la même chose pour nos relevés scientifiques , dit-il. On ne peut pas forcément se fier sur un calendrier qui fonctionnait dans le passé.