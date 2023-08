Le réchauffement de l’océan sera désastreux pour les oiseaux marins

La vague de chaleur qui s’est abattue sur Terre-Neuve-et-Labrador plus tôt cet été et le réchauffement de l’océan entraînent de sérieuses conséquences sur les oiseaux marins, selon le biologiste Bill Montevecchi, de l’Université Memorial.

C’est absolument énorme. En pensant à la grippe aviaire l'année dernière, nous avons eu des mortalités massives d'oiseaux. Des dizaines de milliers d'oiseaux à Terre-Neuve seulement sont morts l'année dernière , affirme M. Montevecchi.

La chaleur est particulièrement difficile pour les oiseaux marins parce qu’ils nichent sur des falaises exposées au soleil. La chaleur peut nuire à leurs œufs.

Ouvrir en mode plein écran Le réchauffement entraîne de sérieuses conséquences sur les oiseaux marins, selon le biologiste Bill Montevecchi, de l’Université Memorial. Photo : Radio-Canada / Mary Lynk

La plupart des œufs éclosent au début du mois d’août, mais certains n’ont pas encore éclos. Et dans certaines nichées les petits sont encore trop jeunes pour s’envoler, indique le biologiste.

L’oiseau couve les œufs pour les garder au chaud ou au moins à une température constante, mais si l’oiseau quitte le nid, les œufs risquent de pratiquement cuire au soleil, selon M. Montevecchi.

Craintes de disparition d’oiseaux marins

Les oiseaux marins à Terre-Neuve-et-Labrador aiment les eaux froides. Le réchauffement des océans est très inquiétant, selon Ian Jones, professeur de biologie à l’Université Memorial.

Nous pourrions voir nos oiseaux de mer disparaître, comme ils le font dans l'Atlantique Est, autour des îles britanniques où les températures de la mer sont beaucoup plus chaudes en raison du même phénomène : le réchauffement climatique provoqué par la combustion de combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon , explique Ian Jones.

Des ornithologues amateurs signalent la présence d’oiseaux provenant de régions plus chaudes, comme le fou brun, un oiseau marin tropical, souligne M. Jones. Ils ont observé un fou brun il y a quelques années et un autre cette année. C’est un oiseau qu’on n’aurait jamais rêvé de voir ici, mais il est ici à cause du réchauffement , affirme le professeur de biologie.

Ouvrir en mode plein écran Certaines espèces d’oiseaux marins risquent de disparaître à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le biologiste Ian Jones, de l’Université Memorial. Photo : Radio-Canada / Mark Quinn

Ian Jones estime aussi qu’il faut craindre la disparition d’oiseaux marins, et ce, d’ici une décennie ou deux comme c’est le cas en ce moment sur les îles britanniques, en Irlande, en Norvège et sur les îles Féroé.

Bill Montevecchi ajoute que le réchauffement des océans peut pousser des poissons à se déplacer vers le nord, ce qui risque de réduire l'alimentation des oiseaux marins qui s’en nourrissent. Ils pourraient manquer de nourriture pour leurs petits, craint le biologiste.

La solution la plus évidente aux yeux de M. Montevecchi est de cesser immédiatement toute utilisation des combustibles fossiles.

Il s'agit d'une urgence. L'urgence ne se limite pas aux préoccupations concernant les oiseaux de mer. Ce sont des inquiétudes concernant les incendies qui ravagent nos forêts boréales, les pêcheries et même notre santé , lance M. Montevecchi.