Forte expansion immobilière à Windsor

L’ancien terrain de golf de la compagnie Domtar à Windsor compte désormais 70 immeubles et accueille près de 150 familles.

Maxime Latulippe réside dans ce secteur avec sa conjointe et son enfant. La proximité de l'emplacement avec Sherbrooke, ça nous parlait. On est près de l'autoroute et du grand centre. Ma conjointe travaille à Sherbrooke et moi, à Val-des-Sources. C'est sûr que c'est un milieu intéressant pour nous , explique-t-il.

Ils ne sont pas seuls à s’être tournés vers Windsor. Près de 150 maisons unifamiliales, condos et logements sont habités dans ce parc immobilier.

Pour les quatre actionnaires de ce projet résidentiel, cet essor économique est attribuable non seulement à la proximité de Windsor avec Sherbrooke, mais aussi à la pandémie.

Avec la COVID-19, les gens ont voulu sortir des grandes villes, puis s'installer ici [à Windsor]. Cela a fait en sorte que notre développement a pu se concrétiser un petit peu plus , ajoute l’actionnaire Christiane Chaperon.

Le projet a été lancé il y a six ans. Au total, 400 000 $ ont été investis par les actionnaires du Parcours des Rivières. Tout s'est vendu en l'espace d'un an. Tout s'est vendu. Il ne reste plus que six terrains , se réjouit l’actionnaire Gaétan Leroux.

La plupart de ces terrains ont été achetés par des gens qui travaillent à Sherbrooke. Il y en a qui travaillent au CHUS, d'autres qui travaillent dans le coin du Carrefour de l’Estrie. Ils s'aperçoivent que c'est aussi rapide que lorsqu'ils restaient à Sherbrooke , souligne Chantal Allard, la troisième actionnaire.

Moi, je ne retournerais pas à Sherbrooke.

La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, souligne la réussite de ce grand projet immobilier. C'est certain qu'on aurait aimé garder le terrain de golf, mais c'était impossible. Le terrain appartenait à la Domtar. Ils ont décidé de le vendre et c'est correct. Ce qu'ils ont fait avec le terrain, je trouve ça merveilleux!

Des idées de grandeur

Père et fils Davignon, de la compagnie immobilière Sphère Constructions, ont récemment fait l’acquisition d’un très grand terrain derrière la rue Frye Est, à Windsor. Au total, le projet immobilier comptera entre 180 et 200 portes.

Même s'il y en a qui disent qu'on n'a rien à Windsor, c'est faux. On a un aréna, une piscine municipale et des terrains de soccer qui font l'envie de tout le monde. Il y a une bibliothèque et il y en aura une nouvelle bientôt. Il y a plein de choses qu'on peut faire , ajoute la mairesse de Windsor.

D'autres villes en banlieue de Sherbrooke, comme Coaticook et Saint-Denis-de-Brompton, connaissent aussi de fortes expansions immobilières.

Avec les informations de Jean Arel