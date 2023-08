Paramount Prince remporte le King’s Plate à Toronto

Paramount Prince, monté par le jockey Patrick Husbands, a remporté dimanche le 164e King's Plate à l'hippodrome Woodbine de Toronto.

Le cheval, vainqueur du premier prix d'un million de dollars, a réalisé un temps non officiel de 2:01.93. Paramount Prince a ainsi valu à l'entraîneur Mark Casse un troisième titre au King’s Plate, la plus ancienne course de chevaux au Canada qui pendant 70 ans était connue sous le nom de Queen’s Plate, jusqu’au décès de la reine Élisabeth II.

La pouliche Elysian Field, gagnante de la course Woodbine Oaks et également entraînée par Mark Casse, a terminé deuxième dans le peloton de 17 chevaux. Stanley House a pris la troisième place.

Après le King’s Plate, la deuxième étape de la Triple couronne canadienne sera la course Prince of Wales à l'hippodrome de Fort Erie le 12 septembre.

Wando, élevé et détenu par feu Gus Schickedanz, a été le dernier cheval à remporter la Triple couronne canadienne, en 2003.