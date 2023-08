Quand les prévisions gâchent la fête

L’Estrie a connu une baisse de 10 % à 15 % du nombre de touristes cet été. Le mauvais temps en est responsable.

Les pluies abondantes ont donné bien du fil à retordre dans le milieu touristique. En juillet, on a eu 20 ou 21 journées de pluie. Ça n’aide pas. Il faut ajouter à ça des journées où il a fait beau, mais qu’on annonçait de la pluie , se désole la copropriétaire de Bleu Lavande, Nathalie Nasseri.

Les nombreuses alertes et les prévisions météorologiques ont également nui. Chez Bleu Lavande, ce sont ces prévisions, parfois erronées, qui ont été difficiles.

Je ne suis pas certaine que les gens aient envie d'organiser un pique-nique si on annonce 80 % de probabilités de pluie et que, finalement, cette pluie tombe en matinée et que le reste de la journée est beau. C'est nous qui en souffrons. Ce sont les organisations touristiques qui paient la facture , ajoute la copropriétaire de Bleu Lavande

Elle remarque une importante baisse des revenus durant la saison estivale. Elle estime que les gains de Bleu Lavande ont diminué de 30 % par rapport à l’année précédente. C'est que plusieurs touristes ont annulé leurs activités, essayant d’éviter les aléas de Dame Nature.

C'est certain qu'on a dû se limiter à organiser les activités en fonction de la pluie. C'était difficile de se situer dans le temps. On se disait “On peut y aller, mais on a un bloc de deux heures et après, il recommence à pleuvoir ”. On ne savait pas trop sur quel pied marcher , explique un touriste.

On aurait aimé aller à Québec, mais quand on voulait y aller, il pleuvait tout le temps.

Le météorologue d’Environnement Canada Simon Legault explique qu’il ne faut pas nécessairement annuler toute activité extérieure lorsque les prévisions sont mauvaises.

Il faut se dire qu’il peut y en avoir, des précipitations. Ça ne veut pas dire que dans votre cour à vous, il va y en avoir. Dans la région, il pourrait y en avoir à 30 % ou 40 % par exemple, et c’est encore une fois une probabilité. Ça se peut très bien que vous n'en ayez pas cette journée-là. N'annulez pas tous vos plans nécessairement, mais prévoyez en conséquence , décortique Simon Legault.

Les activités intérieures, la solution?

Les changements climatiques, on les ressent dans le milieu touristique. Maintenant, il faut quand même rester positif. Je crois que les choses vont se placer, mais je pense qu'il faut s'adapter à cela , insiste Nathalie Nasseri.

Bleu Lavande, comme plusieurs sites touristiques de l’Estrie, a dû se tourner vers des activités intérieures pour survivre. Ça a aussi été le cas au Festival des traditions du monde. Heureusement, au Festival des traditions du monde, on a des chapiteaux. Une fois que les gens sont entrés sur le site, ils vont s'abriter , souligne le directeur des opérations du Festival des traditions du monde, Jean-Charles Doyon.

Il souligne avoir malgré tout connu une bonne saison au Festival des traditions du monde comme au Classique Pif.

Avec les informations de Jean Arel