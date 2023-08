Rainbow Trout, un festival musical en plein cœur de la nature à Saint-Malo 

Plus de 400 personnes et une centaine de bénévoles ont pris part cette fin de semaine au festival de musique Rainbow Trout sur les berges de la rivière Roseau à Saint-Malo.

Le spectacle s’est déroulé pendant trois jours sur un site de camping alors que ce rendez-vous annuel suscite davantage d’intérêt auprès des festivaliers.

Ce n'est pas loin de la ville, c'est juste à 1 heure, puis il y a comme la rivière, il y a le petit lac, tout est fantastique. Et puis ils améliorent toujours les choses, je peux voir de nouveaux petits changements , s'enthousiasme Kristyn Allard, une festivalière.

Depuis 14 ans, l’événement qui promeut l’art et la musique locale a vu passer plusieurs générations de festivaliers.

Publicité

On adore voir les gens arriver après 14 ans, y a souvent les mêmes, on voit les mêmes, il y en a qui sont dès le début, ils arrivent avec leurs enfants et puis c'est comme un retour au bercail , témoigne le propriétaire du camping privé O’Roseau, Georges Beaudry.

La réussite de l’événement dépend des bénévoles qui s'assurent que les festivaliers vivent la meilleure expérience possible.

« Tout le monde est là pour supporter les uns les autres. On sait bien qu'on a tous des moments un peu plus difficiles dans la vie. Ici […] on peut se relaxer, on se sent à la maison et en sécurité », affirme la bénévole Pauline Fraipont.

Bercés par la musique, les festivaliers ont plié bagage, avant de se donner rendez-vous l'année prochaine.

Avec les informations de Lindsay Gueï