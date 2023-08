« C’était surréel. Complètement fou. Tu crois rêver, tu sais que ce n’est pas le cas, mais tu ne peux pas le gérer. »

Trois jours après son évacuation, Jeanine Reiss est encore sous le choc. Elle a échappé de justesse aux flammes, jeudi dernier, alors qu’un feu de forêt menaçait sa communauté de Traders Cove, sur les bords du lac Okanagan.

Elle n’a pas eu d’autre option que de fuir en kayak, laissant derrière elle une scène de désastre.

Le parc qui était juste à côté de ma porte était en feu. J’ai couru, j’ai essayé de sortir avec ma voiture, mais j’étais bloquée. Je ne pouvais pas partir alors j’ai dû revenir à la maison.

Le lac, c’était ma seule option.

Elle était pourtant bien au fait du feu de forêt qui brûlait à une dizaine de kilomètres de là, mais elle n’aurait jamais cru qu’il puisse l’atteindre si rapidement.

Être sous le coup d’une alerte d’évacuation est devenu la norme dans ce secteur de la Colombie-Britannique en saison estivale, dit-elle. Au point où il devient difficile de mesurer l’urgence de la situation. C'est seulement lorsque l’ordre d’évacuation a été donné qu’elle a commencé à préparer son véhicule pour quitter sa maison.

D’une petite fumée, c’est arrivé tellement vite. Si vous avez un ordre d’évacuation, ne jouez pas avec. Simplement : partez.

Plus de 4500 foyers ont dû être évacués dans la région Shuswap, au nord-est de Kamloops, comme ici près de Celista. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Des feux aux déplacements ahurissants

Ces explosions de feux de forêt deviennent de plus en plus communes, soutient Ed Struzik, chargé de cours à l’Institut de politiques énergétiques et environnementales à l’Université Queen’s, en Ontario, et auteur du livre Dark Days at Noon : The Future of Fires.

Alimentés par les vents, ces feux se déplacent à une vitesse ahurissante , sachant que les forêts sont de plus en plus sèches à cause du réchauffement du climat, ajoute-t-il.

Le secteur de Scotch Creek, dans la région de Shuswap, a été ravagé par les flammes au cours des derniers jours (photo du 18 août 2023). Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

John Valliant, journaliste et auteur du livre Fire Weather, basé sur le désastre de Fort McMurray, a qualifié ces incendies d'une dynamique extrême de feux du 21e siècle , sur les ondes de Cabin Radio NWT, une émission de radio ténoise, basée à Yellowknife.

Regardez ce qu’il s’est passé à Maui à Hawaii. Regardez Entreprise, aux Territoires du Nord-Ouest. Regardez Lytton, en Colombie-Britannique, en 2021. Cela arrive encore et encore : "le feu était là-bas, et d’un seul coup il est ici" , a-t-il affirmé à Cabin Radio NWT.

Le village de Lytton a été détruit par un incendie en 2021. Les résidents ont été pris de court, plusieurs ont témoigné avoir été au fait de la situation seulement quand le feu a atteint leur jardin. Photo : Radio-Canada / Gian Paolo Mendoza

On ne peut pas arrêter les tornades. On ne peut pas arrêter les ouragans. On peut seulement s’adapter, se préparer au pire.

On est très, très lents à répondre à la situation

La saison des feux de forêt de 2023 est la pire de l'histoire du Canada.

Amènera-t-elle à une prise de conscience sur l'urgence de l'adaptation?

Après la catastrophe de Fort McMurray, en 2016, Ed Struzik pensait déjà que ce serait le cas. Il y a eu des avancées depuis, assure-t-il, mais pas suffisamment.

C’est comme un train à grande vitesse, quand on voit le nombre de feux qui se déclarent le long des rails. Mais on est très très lents à répondre à la situation.

Il est essentiel de mieux gérer les forêts, d’investir dans la recherche sur ces dynamiques de feux de forêt et de mieux adapter les communautés, selon lui. Les municipalités, les communautés autochtones, les provinces et le fédéral doivent s'allier pour aller plus loin en matière de stratégie nationale pour la lutte contre les feux.

Ces mesures peuvent impliquer la création de zones tampons dans les forêts et la restauration des zones humides dans le sud du Canada, cite Ed Struzik. Ces barrières naturelles contre les feux sont drainées pour en faire des zones agricoles ou de plantation d’arbres, dit-il.

Les feux de forêt ne donnent aucun répit aux pompiers de la Colombie-Britannique. Ils utilisent de nombreuses techniques pour tenter de circonscrire les brasiers, dont le brûlage contrôlé. Photo : Jesse Winter

L’adaptation passe aussi par le brûlage dirigé, des incendies contrôlés pour éliminer le combustible des forêts, selon Ed Struzik.

Des dynamiques extrêmes, confirme le gouvernement

Une combinaison de facteurs sont responsables des dynamiques extrêmes des feux de forêt qui se sont emballés la semaine dernière : une sécheresse historique, des records de températures et un front froid qui traverse la Colombie-Britannique, ont indiqué le ministère des Forêts et le service des incendies BC Wildfire, dimanche, dans une déclaration conjointe.

Les effets du changement climatique sont partis pour rester et vu le nombre de maisons adjacentes aux zones forestières, il est crucial que la population comprenne ces risques et se prépare pour ces événements , peut-on lire.

Le ministère recommande à la population de suivre les conseils de FireSmartbc.ca (Nouvelle fenêtre) (en anglais) pour rendre leur maison et communauté plus résistante aux feux. Il conseille également d'avoir un plan d'urgence prêt.

Quelques conseils pour se tenir prêts : Se préparer aux feux de forêt avant, pendant et après

Avec des informations de l’émission de radio The Sunday Magazine