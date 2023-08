Ventes de maisons : tendance à la baisse en Atlantique

Selon l'Association canadienne de l’immobilier, les ventes réelles de propriétés résidentielles ont augmenté de 8,7 % en juillet 2023 au Canada, comparativement à juillet 2022.

Le prix moyen réel des propriétés vendues au pays en juillet cette année était de 668 754 $. C’est une hausse de 6,3 % par rapport à juillet 2022.

Toutefois, la tendance est à la baisse dans la plupart des endroits en Atlantique.

Au cours de la dernière année, l’Île-du-Prince-Édouard est la seule, parmi les quatre provinces, où les ventes de maison ont augmenté.

Il y a eu 193 unités vendues sur l’île en juillet 2023, c’est-à-dire 23 % de plus qu’en juillet 2022.

En Nouvelle-Écosse, il y a eu 1037 unités vendues. C’est une diminution de 10,5 % en un an.

Au Nouveau-Brunswick, les ventes ont décliné de 12,1 % en un an. Il s’est vendu 839 propriétés en juillet de cette année.

Enfin, à Terre-Neuve-et-Labrador, il y a eu 554 unités vendues en juillet 2023, une dégringolade de 21,1 % comparativement à la même période l’année d’avant.

Selon Chantal Levesque, agente immobilière à Halifax, en Nouvelle-Écosse, cet écart s'explique par le fait que le marché avait atteint un sommet en 2022. C'était le moment où on a vu le plus de vente, pas mal partout au Canada. Avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, c'est sûr que le marché à commencé à ralentir , a-t-elle souligné dans une entrevue, dimanche.

Le marché est en train de se stabiliser, croit-elle.

Localement, les intempéries de l’été ont aussi compliqué les choses en Nouvelle-Écosse. On a eu des feux, on a eu des inondations , mentionne-t-elle. Il y avait un moment cet été où on ne pouvait même pas avoir des assurances sur les maisons, ici à Halifax. Donc, on était vraiment limités dans ce qu’on pouvait vendre.

Le mois dernier, l'Association canadienne de l'immobilier ( ACI ) avait révisé à la baisse ses prévisions de ventes de maisons pour le reste de 2023 et pour 2024, car moins d'acheteurs se lancent sur le marché.

L'association prédisait la vente de 464 239 propriétés cette année, soit une baisse de 6,8 % par rapport à l'an dernier. Elle anticipe désormais que 516 043 propriétés seront vendues en 2024.

D’après le reportage de Kristina Cormier