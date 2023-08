Stories of the North, une série enseignant la culture crie prépare sa 2e saison

La production de la deuxième saison de la série télévisée Stories of the North qui enseigne aux enfants la langue et la culture crie est en cours.

Le programme télévisuel pour enfants porte la signature de la société de production Campfire Stories, basée à Saskatoon.

L'histoire se déroule dans nord de la Saskatchewan et met en scène la vie de Moshom, interprété par Morris Cook. Ce dernier y raconte des récits de son enfance à ses petites-filles Natanis et Sekwan, interprétées par Claire Walker et Mya Hoskins-Fiddler.

Après chaque histoire, il apprend aux petites-filles un nouveau mot en cri.

La production de la nouvelle saison est en cours et devrait être diffusée sur la chaîne Citytv Saskatchewan au début de 2024 avec des nouveautés attendues.

Nous ne nous contentons pas de leur apprendre des mots à répéter, nous leur enseignons le concept du mot et la façon dont il s'inscrit dans le mode de vie des Cris. C'est un grand pas en avant , a expliqué Lee Crowchild, l'un des producteurs.

Il est important que nous transmettions nos connaissances. Souvent, nos connaissances et nos traditions sont ancrées dans notre langue... C'est un moyen pour nous de transmettre cette langue d'une manière beaucoup plus succincte.

Préserver la culture crie et préparer la nouvelle génération

Selon Morris Cook qui joue le rôle de Moshom il s’agit d’une façon de redonner vie aux langues autochtones menacées par le risque de déperdition.

C'est phénoménal car, comme nous le savons tous, les langues, incluant le cri, se perdent à un rythme alarmant bien que nous soyons le peuple autochtone le plus important au Canada , souligne Morris Cook.

Selon lui, l'émission de télévision permet d’assurer la survie de certains mots cris et leur continuité à travers les générations.

M. Cook indique que des concepts plus vastes seront explorés au cours de cette saison, précisant que des concepts tels que Okâwîmâw Askiy, qui signifie Terre-Mère en cri, aideront les enfants à comprendre l'importance de préserver l'environnement.

La saison mettra également l'accent sur les thèmes des relations avec les animaux et les uns avec les autres.

Betty Ann Adam, qui a réalisé la dernière saison et qui réalisera quatre épisodes de la prochaine saison, se réjouit de la possibilité qu’offre cette série pour mettre à l’écran les enfants autochtones et l’histoire des Autochtones.

J'aime l'idée selon laquelle les enfants autochtones puissent regarder la télévision et apprendre quelques mots de cri, tout comme les enfants non autochtones. Tout le monde peut allumer la télévision et entendre des mots de cri afin d'expérimenter la vie autochtone , souligne Mme Adam.

Selon Mme Adam, les images des peuples autochtones ont trop souvent été associées à des histoires tristes concernant les pensionnats, les taux élevés d'incarcération et d'autres problèmes.

Nous sommes bien plus que cela, n'est-ce pas ? Nous sommes des êtres humains. Nous avons une famille. Nous avons des traditions.

