Justin Trudeau débarque à Charlottetown avec sa nouvelle équipe de 38 ministres. En cette fin d’été, l’heure n’est pas au tourisme ou à la dégustation des produits de la mer. Finies les vacances.

Quand le premier ministre regarde son tableau de bord, trois signaux d’alerte ont de quoi le préoccuper. À moins d’un mois de la reprise des travaux, voici pourquoi Justin Trudeau et son équipe doivent se retrousser les manches.

Logement et coût de la vie, sources d’anxiété

Est-ce les attaques incessantes de Pierre Poilievre sur la crise du logement et le coût de la vie qui prennent racine? Les signaux en provenance du terrain ont de quoi inquiéter. Un élu libéral, qui a préféré garder l’anonymat, résume ses rencontres avec les électeurs cet été : Ce n’était pas plaisant. Les citoyens sont lourdement préoccupés et le font savoir.

Les mesures annoncées par le gouvernement libéral semblent soit lointaines, comme l’allocation canadienne pour enfant, soit insuffisantes. Il n’y a personne qui nous a dit merci pour le rabais sur l’épicerie cet été , ironise-t-il.

En juillet, l’inflation a fait un léger rebond pour s’établir à 3,3 %. La Banque du Canada décidera-t-elle de hausser son taux directeur encore une fois le mois prochain? La pression sur les finances des Canadiens pourrait s’accentuer encore davantage.

Il faut ajouter la crise du logement et les problèmes d’accès à la propriété qui ne sont pas près de s’estomper. En 2022 seulement, le loyer d’un logement d’une chambre a augmenté de 7,1 % au Canada.

À titre d’exemple, à Guelph, en Ontario, le prix d’un logement d’une chambre a doublé, entre 2017 et 2023, pour atteindre 2300 $ par mois. Ces données figurent dans un récent rapport dirigé par des organisations du secteur privé et à but non lucratif, dont l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance.

Selon ces mêmes experts, 5,8 millions de logements doivent être construits au cours des 7 prochaines années, dont 2 millions de logements locatifs, pour que le marché de l’habitation redevienne abordable au pays. Pour y parvenir, il faudrait tripler le rythme de la construction résidentielle. La tâche est colossale.

Les membres de cette table ronde nationale sur le logement proposent un financement accru et des incitatifs fiscaux pour accélérer la construction d’habitations locatives. Ils suggèrent notamment de fournir un financement à taux fixe et à faible coût pour la construction et l’amélioration de logements locatifs. Les experts recommandent aussi de réformer l’Allocation canadienne pour le logement et de créer un programme d’acquisition de propriétés pour les fournisseurs de logement à but non lucratif permettant, par exemple, de convertir des hôtels ou des immeubles de bureaux.

Justin Trudeau pourrait s’inspirer de leurs propositions pour établir un plan de match. Il a justement invité des experts qui ont contribué à la rédaction du rapport à la retraite de Charlottetown pour s’adresser aux ministres. Ainsi, le premier ministre envoie le signal qu’il saisit l’urgence de la situation.

Les attentes seront élevées quand le gouvernement dévoilera son nouveau plan d’infrastructures cet automne et lors du dépôt du prochain énoncé économique.

Ouvrir en mode plein écran Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, aura fort à faire pour s'attaquer aux coûts élevés des logements d'un océan à l'autre. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Sondages et contributions politiques

On lit tous les mêmes sondages , déclare une autre élue libérale au bout du fil. Nous sommes dans un creux de vague, il faut rebondir , explique-t-elle.

Selon un coup de sonde de la firme Abacus menée au début du mois d’août, les libéraux tirent de l’arrière de neuf points derrière les conservateurs *. Le président d’Abacus, David Coletto, constate que l’opinion des Canadiens concernant l’orientation du pays, la satisfaction à l'égard du gouvernement et la perception de Justin Trudeau est à son plus bas.

Pendant ce temps, le Parti conservateur continue de recueillir des contributions plus importantes que celles des libéraux. Les troupes de Pierre Poilievre ont recueilli près de 16,3 millions de dollars en dons lors des 6 premiers mois de l’année 2023, comparativement à 6,8 millions pour le Parti libéral du Canada lors de la même période.

Dans les troupes libérales, certains y voient un ressac post-pandémique qui finira par passer.

L’usure du chef est là. M. Trudeau est à la fois notre plus grande force et notre plus grande faiblesse , estime un député.

Dans les rangs libéraux, tous les élus consultés croient malgré tout que Justin Trudeau demeure le meilleur choix pour mener la prochaine campagne et affronter Pierre Poilievre.

Ça prend quelqu’un qui peut incarner l’optimisme , explique une députée. Mais la stratégie pour s’attaquer à Pierre Poilievre doit être affinée.

Une autre élue libérale croit que la retraite du Cabinet doit d’abord servir un objectif politique : établir un plan d’attaque pour définir le chef conservateur comme un populiste de droite le plus rapidement possible.

Pierre Poilievre a lancé une campagne publicitaire pour redorer son image au cours de l’été.

Il essaie d’adoucir son look. Ça ne veut pas dire qu’il adoucit son ton et ses positions , illustre cette source.

Pour cet article, Radio-Canada a parlé à cinq sources libérales, dont trois élus.

Ouvrir en mode plein écran Justin Trudeau a très largement remanié son Cabinet à la fin du mois dernier. Photo : Reuters / BLAIR GABLE

Grommellements de caucus

N’empêche, dans le caucus libéral, plusieurs élus exigent un coup de barre.

Certains réclament une stratégie globale pour affronter les crises du logement et du coût de la vie, et pas seulement de simples mesures d’aide.

Il faut recommencer à cibler la classe moyenne , confie un député.

Selon lui, l’impatience des élus libéraux envers le bureau du premier ministre pourrait commencer à s’exprimer ouvertement à partir du mois de décembre si les chiffres des sondages ne s’améliorent pas.

Lorsqu’il a remanié son Cabinet en juillet, Justin Trudeau a tenté de se donner les moyens de renverser la vapeur. Au cours des prochains mois, il doit prouver qu’il a non seulement l’équipe, mais aussi les solutions pour y arriver.

* Sondage de la firme Abacus en ligne mené auprès de 1650 Canadiens du 3 au 7 août 2023.