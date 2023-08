Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent considère avoir accompli sa mission. Le Festival interculturel de Rimouski a permis de créer, encore cette année, des espaces de rencontre entre les nouveaux arrivants et les Québécois.

Rimouski commence à avoir beaucoup de personnes issues de l’immigration, avec les étudiants internationaux, les personnes réfugiées prises en charge par l'État, les travailleurs temporaires , observe la directrice adjointe d’Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL), Ana Seaton.

C'est un événement important pour permettre aux personnes de rencontrer les autres cultures, de s’approprier tous les changements qui viennent à Rimouski.

Autour, au son d’une musique entraînante, des visiteurs traînent autour de kiosques où l'on vend de l’artisanat des quatre coins du monde, on maquille les enfants, on distribue des saveurs d’ailleurs. Un peu plus loin, dans l’Agora du parc Beauséjour, des dizaines de spectateurs assistent avec ravissement au spectacle des artistes Lavanya Music et Projet Dharani.

Ouvrir en mode plein écran Des dizaines de spectateurs étaient présents aux spectacles à l'Agora du parc Beauséjour, dimanche après-midi, pour le Festival interculturel de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Plusieurs activités étaient prévues à l’horaire tout au long de la fin de semaine, incluant la projection de l'œuvre sonore J’entends les regards inouïs d’empaysement vendredi soir, une tournée musicale du Festibus samedi et un atelier de danse, dimanche après-midi.

Moi, qu’est-ce que j’aime, c’est que c’est beau et il y a tout le temps des musiques à nous partager! s’exclame une fillette originaire du Cameroun coiffée de tresses roses.

Les gens ont dansé, bougé, on a vraiment fait une fête interculturelle hier [samedi] avec de la musique marocaine. Depuis ce matin, on est ici [au parc Beauséjour] , ajoute Ana Seaton, qui se réjouit de la popularité des activités encore une fois cette année.

De la visibilité pour les entrepreneurs

Des nouveaux arrivants à la fibre entrepreneuriale ont également pu exposer leur savoir-faire et leurs produits dans des kiosques dimanche.

Ouvrir en mode plein écran Les visiteurs du Festival ont pu admirer et acheter de l'artisanat provenant de divers pays. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Originaire du Cameroun, Roseline Grâce Tchuenteu Silapa vit à Rimouski depuis un peu moins de deux ans. Derrière une table couverte de tresses, de mèches et de prothèses ongulaires, elle fait connaître sa petite entreprise .

Ça l'a été un très grand avantage pour m’aider à me lancer dans mon entrepreneuriat ici au Québec , dit-elle avec un grand sourire. Ça m’aide beaucoup, c’est la deuxième fois que je participe à un événement comme celui-ci , ajoute celle qui a également tenu un kiosque lors des Jeux du Québec, en juillet.

Ouvrir en mode plein écran La Camerounaise Roseline Grâce Tchuenteu Silapa profite du Festival interculturel de Rimouski pour faire connaître sa petite entreprise à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Le 24e Festival interculturel de Rimouski s’est clôturé dimanche avec un spectacle du groupe Bumaranga au parc Beauséjour.