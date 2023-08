L’artiste lauréat de la 55e édition du Grand concours Hydro-Québec du Festival international de la chanson de Granby sera annoncé dimanche soir.

Parmi les 24 participants du concours de chanson francophone, cinq auront l’occasion de performer sur la scène du FICG dimanche. Les participants sont originaires du Québec, du Nouveau-Brunswick, du Yukon, de l’Ontario et du Manitoba.

Rappelons que ce concours a vu passer de grands artistes. Jean Leloup, Isabelle Boulay, Pierre Lapointe et Lynda Lemay en sont quelques exemples.

Claudie Létourneau, Jeanne Laforest, Olivier Faubert, Émile Bourgault et Sofia Duhaime sont les candidats retenus pour la finale. Ils performeront au Palace de Granby.

Je suis vraiment fébrile, confie le finaliste Olivier Faubert. Je suis prêt à tout donner ce soir. Je vais livrer mon âme sur la scène. J‘attends ce moment depuis tellement longtemps et c’est maintenant ou jamais!

Ce que les participants retiennent de leur expérience, ce sont les amitiés créées au cours des deux dernières semaines. C’est une si belle expérience. Ça fait deux semaines que les 24 participants suivent des formations à Granby et c’est un gros coup de cœur. On est devenus une belle famille et je vais me souvenir de ces amitiés , souligne Claudie Létourneau.

Je suis fébrile. Je ne le réalise pas encore!

J’ai eu le prix coup de cœur du public, qui est le prix le plus touchant du monde. Je me sens choyée d’avoir eu la chance d’être sauvée et de faire partie de l’aventure jusqu’à la fin . Sofia Duhaime espère être satisfaite de sa performance.

Les gens de Granby et les amateurs de musique ont pu profiter de nombreux spectacles dans la dernière semaine. Plusieurs artistes ont joué dans divers endroits de la municipalité. Une première fin de semaine country a également eu lieu.