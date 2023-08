Les cinéphiles ont afflué en grand nombre au 15e Festival international de cinéma et d'art Les Percéides, qui s’est tenu du 15 au 20 août à Percé.

Même si le décompte n'a pas encore été fait, le directeur général du Festival, François Cormier, parle déjà d'un achalandage sans précédent.

On est absolument très heureux, toute l'équipe du Festival des Percéides, de cette édition anniversaire. On a eu des salles combles à plusieurs reprises durant le festival. Et ça, je pense que ça marque un coup, là, vraiment, pour une fréquentation record , souligne-t-il

Le directeur du Festival Les Percéides, François Cormier, est en compagnie du président d'honneur, Luc Picard. Photo : Crédit Xavier Lacroix

L'ajout de deux salles de projection à Percé et à Gaspé a permis au Festival de proposer une programmation de films plus riche que par les années précédentes, soit 115 courts et longs métrages provenant de 25 pays.

Le Festival se conclut d’ailleurs avec la première nord-américaine du long métrage Les Meutes, du réalisateur marocain Kamal Lazraq.

Les cinéphiles ont aussi eu l'occasion d'apprécier plusieurs films d'auteur québécois et même une sélection spéciale de films gaspésiens, souligne le directeur de la programmation, Guillaume Whalen.

On a fait une projection spéciale « Gaspésie à l'honneur » où on avait un long métrage gaspésien, Les enfants de la rivière nouvelle, ainsi qu'un moyen métrage. Puis ça, c'est quand même relativement rare, puisqu'il n'y a pas beaucoup de production à grande échelle pour la Gaspésie

Le directeur de la programmation du Festival Les Percéides, Guillaume Whalen, a élaboré un menu de plus 115 films provenant de 25 pays. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Le Festival se termine dimanche soir avec la remise des prix du jury par le président d'honneur de l'événement, Luc Picard.