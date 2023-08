Du continent africain à Matane, des étudiants prêts pour la rentrée collégiale

Amani Burindi Serge est originaire de la République démocratique du Congo. Il est inscrit au programme de génie électrique, automatisation et contrôle au Cégep de Matane. Il est à Matane depuis une semaine et demie.

Depuis que je suis ici, tout va bien. Il pleuvait beaucoup et il fait froid parce qu'on pratiquement à notre région. Ce n’est pas la même chose. Et ici j'aimais ça bien. Je vis dans les résidences et tout va bien.

Ses démarches ont commencé en février 2022. Il a pu compter sur l’aide du Cégep de Matane pour le guider dans son inscription.

Amani Burindi Serge est étudiant en technique de génie électrique, automatisation et contrôle au Cégep de Matane. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Ils ont fait tout pour moi pour être ici, pour compléter les formulaires d'immigration , explique-t-il. Je suis venu avec détermination et je peux dire que je suis bien installé.

Amani affirme être prêt psychologiquement pour la rentrée, lundi. Il s’est déjà fait des amis.

J'ai quand même d'autres amis et nous venons de la même région. Ils essaient de me connecter avec d'autres amis qu'ils ont ici , explique-t-il

Moussa Doucoure est, quant à lui, originaire du Mali. Il commence sa deuxième année au Cégep de Matane.

Moussa Doucoure est étudiant en informatique au Cégep de Matane. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

On est tous des amis ici, que l’on soit africain, européen, américain, tout se passe bien

Il apprécie tout particulièrement la disponibilité des professeurs pour les élèves. C’est nouveau pour moi. Ils font tout pour qu'on puisse réussir dans notre cours , affirme-t-il.

Il se réjouit du nouveau programme d’exemption de frais de scolarité supplémentaires du ministère de l’Éducation pour étudiants étrangers.

Je trouve que c'est une bonne chose. Payer 6000 $ ou 9000$ par session, ça coûte énormément cher. Si on peut payer au même prix que les Québécois, ça serait vraiment bénéfique pour mes frères africains pour venir étudier ici , estime-t-il.

L'étudiant en informatique Moussa Doucoure est heureux de commencer ses études au Cégep de Matane. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Treize étudiants de la francophonie, notamment de l'Afrique francophone, des Antilles et de la Belgique poursuivront leur formation à Matane cette année grâce à une exemption de frais de scolarité supplémentaire. Cette exemption leur permettra de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois.

Le Cégep de Matane a reçu des milliers de demandes d’information à la suite de l’annonce du nouveau programme.

Un nombre record d'étudiants qui viennent de la francophonie hors France fréquenteront le Cégep de Matane cette année. Photo : Radio-Canada

On a senti l’engouement, je ne vous le cacherai pas. [On a reçu] des milliers de demandes d'information de gens qui se renseignaient sur ce nouveau programme d'exemption des frais de scolarité [supplémentaires]. Ça s’est traduit par des centaines de dossiers d'admissions ouverts , affirme Francis Turcotte, coordonnateur du service des communications et du développement international du Cégep de Matane.

Malgré ce nouveau programme provincial, l’obtention du permis d’étude du ministère de l'Immigration constitue toujours un parcours du combattant.

Les derniers chiffres de l'Institut du Québec révélaient que seulement 15 à 20 % des demandes des permis d’études d’étudiants africains étaient acceptées, contre près de 100 % des demandes d’étudiants français

Les étudiants étrangers tirent profit de l'aide de l'équipe du Cégep de Matane pour se trouver un logement. Beaucoup habitent dans une chambre de la résidence du Cégep. Photo : Radio-Canada

Ça fait mal au cœur de voir ces rêves-là parfois brisés, soit par des délais ou par des refus

Le réseau des Cégeps sera en mesure de voir dans les prochaines semaines si Immigration Canada délivre davantage de permis aux étudiants africains ou si la hausse d’étudiants africains qui obtiennent un permis d’étude est seulement proportionnelle à la hausse des demandes relatives au nouveau programme de Québec.