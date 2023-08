Les eaux grises pour lutter contre la sécheresse, une solution qui rencontre des défis

Au moment où 28 des 34 bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique se situent aux niveaux 4 ou 5 de sécheresse, les plus élevés du système de classification de la province, plusieurs restrictions sur l’utilisation d’eau sont mises en place par les villes et districts régionaux. Une solution : la récupération des eaux grises pour des utilisations à des fins non potables, comme tirer la chasse d’eau, est toutefois compliquée par les normes sanitaires et les codes de construction.

Nous utilisons plus d'eau potable pour tirer la chasse d'eau que pour nous hydrater. C'est ahurissant et je pense que les systèmes pourraient être repensés au vu de nos défis actuels , indique Caetano Dorea, professeur au département de génie civil à l’Université de Victoria qui est spécialisé dans le traitement des eaux usées.

Selon certaines estimations, le simple fait de réutiliser l'eau de la douche pour tirer la chasse d'eau pourrait permettre d'économiser jusqu'à 30 % de la consommation d'eau des ménages.

Qu'est-ce que les eaux grises? Les eaux grises proviennent généralement de sources domestiques comme la lessive, les douches et les cuisines qui n'ont pas été en contact avec des matières fécales.

Des risques pour la santé

Troy Vassos, ingénieur en environnement, a été le consultant technique d'un comité de Santé Canada qui s'est penché, en 2010, sur le sujet des eaux grises en vue d'une orientation nationale.

Publicité

Il remet en question l’idée selon laquelle les eaux grises ne présenteraient que peu de risques pour la santé et qu'elles devraient donc pouvoir être utilisées plus facilement à des fins non potables.

Les eaux grises contiennent les mêmes agents pathogènes et microorganismes potentiellement pathogènes que les eaux usées, peut-être en quantités différentes , explique-t-il.

Or, dans le cas de la transmission de maladies, le nombre n'a pas vraiment d'importance. Le risque existe toujours , ajoute Troy Vassos

Caetano Dorea souligne que les systèmes modernes de gestion de l'eau ont été mis en place pour protéger la population des maladies d'origine hydrique.

Lorsque nous avons conçu tous ces systèmes, personne n'a pensé au changement climatique. Nous ne pensions pas que nous allions connaître des sécheresses et d'autres problèmes du genre.

Ouvrir en mode plein écran Les eaux grises proviennent généralement de sources domestiques comme la lessive, les douches et les cuisines. Photo : Radio-Canada

Un secteur en mutation

Le secteur du traitement des eaux usées est cependant en train de changer. Des États américains comme l'Arizona, la Californie, la Floride et des pays comme Israël sont en train de montrer la voie.

Publicité

Plutôt que de rejeter les eaux usées dans l'océan, certains de ces États les traitent et les recyclent, créant ainsi un système en boucle fermée ou, dans le cas de l'Israël, les utilisent pour l'irrigation.

Certaines entreprises voient une opportunité dans ce secteur en mutation. C’est le cas de l’entreprise Greyter, basée à Toronto, qui développe des systèmes qui filtrent l'eau des douches et des baignoires et qui l'utilisent pour les chasses d'eau.

La société a déjà installé ses systèmes, qui coûtent entre 7000 et 10 000 dollars, dans environ 150 propriétés en Amérique du Nord et espère voir ce nombre augmenter au fur et à mesure que les réglementations et les incitatifs se développent.

John Bell, cofondateur et directeur commercial de Greyter, donne l’exemple de la Floride, où les autorités ont mis en place des crédits d'impôt pour encourager les constructeurs à installer ce type de systèmes dans les maisons.

Ouvrir en mode plein écran Dans une maison, environ 30 % de l'eau sert à actionner la chasse d’eau de la toilette. Photo : iStock

La contrainte des codes de construction

Troy Vassos et Caetano Dorea indiquent toutefois que l'installation d’une technologie de réutilisation de l'eau dans une maison est compliquée en raison des codes de construction au niveau fédéral, provincial et municipal, ainsi que des lois sur l'environnement.

Selon Troy Vassos, le passage d'un système centralisé à un système domestique n’est pas non plus sans difficulté. Si vous ne le faites pas fonctionner correctement, si vous n'effectuez pas l'entretien adéquat, si vous ne prélevez pas périodiquement des échantillons de la qualité de l'eau, votre risque pour la santé augmente soudainement , précise l’ingénieur.

L'une des plus grandes préoccupations des agences sanitaires à l'égard de ces technologies, même celles qui sont certifiées, est de savoir qui est responsable de l’inspection.

Troy Vassos explique que les résidus de savon dans les eaux des douches peuvent endommager les conduites, ce qui les rend susceptibles de fuir. Il ajoute que l'éducation du public entre en jeu, afin que les gens soient au courant de l’importance de vérifier et entretenir leurs systèmes.

Avec des informations de Maryse Zeidler