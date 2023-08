Les musiciens David Ellis et Nathalie Camus honorés

Le violoncelliste David Ellis et sa compagne, la violoniste Nathalie Camus, ont été honorés dimanche après-midi.

Ils ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur, une distinction qui souligne leur talent et leur impressionnante carrière. Le lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon, leur a remis la distinction honorifique juste avant le dernier concert du Rendez-vous musical de Laterrière.

Nathalie Camus et David Ellis ont pris leur retraite du Quatuor Saguenay le printemps dernier, mais ils continuent de s'impliquer entre autres en transmettant leur passion à la relève.

Ils étaient flattés de recevoir leur médaille.

Je suis très honoré par toute cette expérience. Ça arrive très rarement dans la vie. On n’a jamais vraiment pris compte du temps qui est passé. On fait un projet après l’autre et on a beaucoup de plaisir à faire ça. Maintenant, on est rendu 34 ans plus tard et finalement on réalise qu’on a fait beaucoup de choses , raconte David Ellis.

La 17e édition du Rendez-vous musical de Laterrière, dont David Ellis est directeur artistique, s’est donc terminée de jolie manière. Le concert ultime a attiré un nombre record de mélomanes dans l’église Notre-Dame dimanche après-midi.

D’après les informations d’Andréanne Larouche