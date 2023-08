Les feux de forêt pourraient pousser la faune vers Yellowknife

Chassée par les flammes et faute d’échappatoire, la faune autour de Yellowknife pourrait trouver refuge dans la capitale des Territoires du Nord-Ouest.

Les feux de forêt déplacent la faune de leur habitat, plus près de notre communauté , a indiqué la Ville de Yellowknife dans une publication sur le réseau social X, anciennement Twitter.

La Ville lançait dans la même publication un avertissement sur la présence d’un ours dans les environs de la promenade Finlayson qui se dirigeait vers le boulevard Deh Cho, dans le sud-ouest de la capitale territoriale.

Une situation pas très surprenante , selon un professeur de sciences biologiques à l'Université de l'Alberta, Erin Bayne. Le feu se dirige vers la ville et il pousse les animaux devant lui .

Publicité

Il mentionne également que la faune pourrait être attirée vers les sources de nourriture laissées derrière, comme ce fût le cas lors des feux de Fort McMurray, en Alberta.

Il y avait beaucoup d’animaux qui étaient alors aperçus à Fort McMurray en Alberta, rappelle le biologiste. Ils étaient dans la ville, bien qu'elle ait été en feu, et c’était en partie en raison de la nourriture présente.

En effet, des tonnes de déchets avaient été laissées par les dizaines de milliers de résidents forcés à prendre la fuite en 2016. Cela a eu comme conséquence d’attirer les animaux, notamment les ours noirs.

Les mammifères avaient alors profité de la municipalité devenue vacante, et les autorités ont dû procéder à la capture d’au moins une dizaine d’ours, et en abattre neuf de plus, car ils étaient devenus trop habitués à la nourriture humaine.

Une quarantaine d'ours avait également dû être abattus après avoir élu domicile dans la municipalité de Slave Lake après les incendies de 2011.

Publicité

Mark Boyce, professeur d'écologie à l'Université de l'Alberta, nuance que la faune réussit généralement à se tirer hors de danger à l'approche d'un feu. La présence d'animaux dans une communauté urbaine ne surviendrait surtout lorsqu'ils n'ont nulle part où s'échapper, selon lui.

Les animaux vont se déplacer à la recherche d'endroits pour se [réfugier] et parfois, il se peut que ça soit une ville.

Peu de risque à la faune en général

La présence des feux de forêt pose peu de risque à la faune autour de Yellowknife en général, rassurent également les deux professeurs albertains.

Mark Boyce, qui a coordonné des recherches sur les conséquences des feux de forêt en Amérique du Nord, souligne que les incendies sont nécessaires à la survie de l’écosystème boréal.

L’écosystème de la forêt boréale est un écosystème entretenu par le feu , mentionne-t-il. [Le feu] ne détruit pas l’environnement, mais le régénère, et remet [la forêt] à un stade de végétation précoce.

Par exemple, il fait savoir qu’après trois ans, une forêt boréale brûlée devient l’écosystème le plus adapté aux gros mammifères, comme les orignaux ou les wapitis.

Un des plus grands risques pour la faune, prévient-il néanmoins, est une augmentation du nombre de feux en raison des changements climatiques, dit-il. On pourrait par exemple passer d’un cycle de rotation de feux de forêt de 150 ans à un cycle de 40 ans dans les forêts boréales.

Ce cycle raccourci pourrait alors mettre en péril les espèces préférant un habitat plus vieux, voire centenaires, conclut-il.