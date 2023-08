Comportements dangereux sur le fleuve Saint-Laurent

Les pilotes du Saint-Laurent adressent une mise en garde aux plaisanciers faisant preuve d'insouciance ou de témérité lorsqu’ils croisent un navire marchand.

Certains se mettent à travers la route des gros navires ou se tiennent trop près d’eux. On va régulièrement voir des croisements sur l'avant du navire avec des objets qui vont être remorqués, avec des enfants à bord. C'est un comportement qui est très dangereux , affirme le président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central, Pascal Desrochers.

Des pilotes du Saint-Laurent trouvent la formation pour obtenir un permis de navigation d’agrément plutôt sommaire et déplorent donc que des plaisanciers aient obtenu leur permis en ayant une connaissance limitée des règles maritimes, notamment celles concernant les abordages.

Ouvrir en mode plein écran Les bateaux de plaisance côtoient les navires marchands sur le fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Depuis le début de la pandémie, encore plus de citoyens se sont mis à la navigation. [Il y a] beaucoup de nouveaux plaisanciers sur les cours d'eau, spécialement sur le fleuve et puis le niveau des compétences et [de connaissances de la réglementation et de son application] sont déficients , affirme M. Desrochers.

Pascale Desrochers, qui possède lui-même un petit bateau, ajoute que la mode de l'illumination multicolore des embarcations atténue l'effet des feux de position réglementaires. Il explique que les différentes lumières peuvent amener de la confusion quant à la direction dans laquelle elles naviguent.

Le président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central a constaté que ceux qui arborent les différentes lumières ne sont toutefois pas toujours interceptés par les forces policières.

D’après le reportage de Louis Cloutier