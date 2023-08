Compétition de sauvetage sportif à Saint-Henri-de-taillon

La plage du parc national de la Pointe-Taillon s’est animée pendant le week-end. Elle a accueilli les championnats québécois de sauvetage sportif.

Né en Australie, le sport est encore peu connu au Québec. Les adeptes doivent réussir toutes sortes d’épreuves autant à la piscine qu’à la plage : courir dans le sable, nager avec une bouée, faire une course à relais en aquaplace ou encore pagayer sur une planche à toute vitesse.

Au Québec, c'est un nouveau sport. On essaie de ramener tous les éléments du sauvetage et de développer une discipline derrière ça. D'ailleurs, c'est vraiment un sport complet , soutient le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins.

Ouvrir en mode plein écran Les participants s'adonnent à toutes sortes d'épreuves de sauvetage lors de la compétition. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Au Lac-Saint-Jean, de plus en plus de gens pratiquent le sauvetage sportif. On y trouve même des clubs, dont le Narval. Les membres et les entraîneurs étaient ravis que les championnats se déroulent dans la région.

Ça amène des jeunes à connaître le sauvetage comme formation et comme emploi étudiant. Ça permet de faire connaître notre sport auprès de la population parce que, malheureusement, on n'a pas la même couverture que le Canadien de Montréal. Et on fait venir du monde dans la région, c'est sûr que moi je suis natif d'ici, donc c'est toujours une fierté , fait valoir l'entraîneur-chef du Narval, Daniel Comeau.

Certains athlètes qui ont pris part à la compétition à Saint-Henri-de-Taillon se rendront à Halifax pour participer aux championnats nationaux du 25 au 27 août.

D’après le reportage d’Alexandra Duchaine